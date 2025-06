"Un invito ai nostri ragazzi. Non perdete la curiosità e il vostro entusiasmo"

FIRENZE

Maurizio Farnesi è direttore generale di ChiantiBanca da quattro anni. E’ una presenza fissa alle premiazioni del campionato di giornalismo. "Un piacere enorme, non foss’altro per l’entusiasmo contagioso che gli studenti trasmettono".

ChiantiBanca ha avuto un ruolo di primo piano in questa edizione del Campionato di Giornalismo de La Nazione, cosa spinge il vostro gruppo a investire sull’informazione ai giovani?

"Ormai da moltissimi anni, più di un decennio, siamo partner di un’iniziativa che coniuga valori che riscontro anche in una banca come la nostra: il rapporto con le persona, l’attenzione nei confronti delle giovani generazioni, la valorizzazione di un territorio meraviglioso come quello in cui operiamo, il focus verso tematiche di strettissima attualità. Una corretta informazione è alla base della crescita culturale, di uno sviluppo economico corretto e sostenibile, di una sensibilizzazione su temi sociali, che mai devono essere dimenticati".

Quali sono i temi di questo campionato che vi hanno particolarmente emozionato? "Tutti e nessuno. Tutti perché gli elaborati sono una continua scoperta su quello che i giovani sono in grado di fare. Quando una manifestazione prosegue ininterrottamente da oltre vent’anni significa che il gradimento è assoluto: dei ragazzi, degli insegnanti, degli sponsor e naturalmente da parte di chi organizza, a cui vanno tutti i miei complimenti. Nessuno perché, leggendo ogni anno i lavori degli studenti, non mi sorprendo più di nulla: sono bravissimi, a testimonianza che la corretta istruzione paga sempre".

Quali sono i valori, secondo Chianti Banca, che possono essere trasmessi ai giovani in tema di informazione?

"Leggete tanto, ascoltate, siate curiosi su tutto ciò che vi circonda. E abbiate entusiasmo, che rimane il motore di tutti gli aspetti della vostra vita: il percorso scolastico, quelle che saranno le scelte lavorative, la vita privata. Perdere entusiasmo significa non emozionarsi, e chi non si emoziona finisce per spengersi".

In un contesto di informazione sempre più veloce, quale profondo ruolo continua ad avere il quotidiano cartaceo secondo Chianti Banca?

"Fondamentale. Capisco il digitale, capisco l’informazione che arriva con un clic, sempre a portata di mano, in qualunque luogo ci si trovi e a qualsiasi ora. Ma il quotidiano cartaceo non ha uguali, resta un valore aggiunto che si porta dietro un livello di credibilità unico, che dobbiamo difendere a tutti i costi: iniziative come il Campionato di giornalismo aiutano a migliorare cultura e consapevolezza in ciascuno di noi. Eppoi c’è il piacere della buona lettura, che ti arriva dal giornale, da un libro, da qualsiasi pubblicazione: Non disperdiamo un tesoro che ti accompagna per tutta la vita e che nessun altro strumento può sostituire".

Lisa Ciardi