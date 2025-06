"Come premio la bandiera con il Pegaso alato per volare verso il futuro"

Antonio Mazzeo*

Partecipare come Consiglio regionale a Cronisti in classe, iniziativa che La Nazione porta avanti con passione e competenza, è per noi un onore e una responsabilità. Non si tratta soltanto di sostenere un progetto educativo di grande valore: si tratta, prima di tutto, di credere nei ragazzi, nella scuola e nel futuro della nostra comunità.

Insieme all’Ufficio Scolastico Regionale abbiamo scelto di essere parte attiva di questo percorso. Perché educare all’informazione significa educare alla cittadinanza. Insegnare ai più giovani a leggere criticamente la realtà, a raccontare i fatti, a distinguere le opinioni dalle verità documentate, è uno dei regali più importanti che possiamo fare loro. In un mondo attraversato da notizie false, da disinformazione, da comunicazione veloce e spesso superficiale, aiutare le nuove generazioni a diventare cittadini consapevoli è una sfida fondamentale che coinvolge tutte le istituzioni democratiche.

Questa edizione del Campionato di giornalismo – Cronisti in classe ha coinvolto migliaia di alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della nostra Regione. Lo ha fatto con entusiasmo, con creatività, con risultati straordinari. Le ragazze e i ragazzi hanno affrontato temi complessi e attuali: lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale, la legalità, la libertà, l’inclusione, il rispetto dell’ambiente e dei diritti. L’hanno fatto con il linguaggio del giornalismo, ma anche con la passione di chi vuole essere protagonista della propria comunità.

La partecipazione delle scuole è stata eccezionale in tutta la Toscana. Abbiamo premiato classi che hanno raccontato storie toccanti, che hanno costruito pagine giornalistiche vere, professionali, attente ai dettagli. La qualità degli elaborati – come hanno sottolineato anche i membri della giuria – è stata altissima, frutto di un impegno condiviso tra studenti e docenti, in cui si è colta l’essenza di un’educazione civica viva, attuale e profondamente formativa.

Iniziative come questa dimostrano che la scuola non è solo il luogo della formazione, ma è anche uno spazio di partecipazione attiva, di confronto, di crescita civile. È il luogo in cui si costruisce l’identità dei cittadini di domani. Per noi, istituzioni, essere accanto agli studenti e ai docenti significa assumere un impegno concreto per il futuro. Proprio per questo, simbolicamente, abbiamo scelto di premiare questo impegno donando la bandiera della Toscana, con il suo Pegaso alato: quel simbolo è per noi emblema di radici profonde nei valori che ci uniscono e di ali forti per spiccare il volo verso il futuro. E proprio questo è l’augurio che vogliamo fare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi.

*Presidente del consiglio regionale

della Toscana