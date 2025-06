Risultati ballottaggio Matera 2025 in tempo reale: chi è il nuovo sindaco?

Matera, 9 giugno 2025 – Si preannuncia un duello all’ultimo voto il ballottaggio di Matera, dove entro sera dovrebbe arrivare il nome del nuovo sindaco. Ad affrontarsi il candidato del centrosinistra Roberto Cifarelli – il consigliere regionale del Pd corre senza simbolo di partito e parte in vantaggio di oltre 6 punti – e Antonio Nicoletti del centrodestra, ex direttore dell’Apt Basilicata e candidato di FdI e Forza Italia.

Insieme a Taranto in Puglia, Matera è uno dei due capoluoghi tornato al voto per eleggere il primo cittadino. Ieri, nella prima giornata di voto, l'affluenza alle urne è stata del 41,16%, in leggero calo rispetto al 50,17% del primo turno. Alle 23 di ieri, la media nazionale dei 13 ballottaggio in corso è stata del 37,3%, secondo i dati forniti dal Viminale. Alle 15 inizierà lo scrutinio delle schede: prima quelle del referendum e poi si passerà alle amministrative. Il nome del nuovo sindaco è atteso in serata.

Il ballottaggio

È un ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra quello che ha richiamato alle urne i 50.500 elettori di Matera, in Basilicata. Al primo turno, il consigliere regionale del Pd (senza simbolo Dem) Roberto Cifarelli ha raccolto il 43,5% dei voti, mentre l’avversario Antonio Nicoletti, sostenuto dal centrodestra, ha ottenuto il 37% dei consensi.

Ma c’è un dato che potrebbe pesare sul futuro del consiglio comunale. Le nove liste civiche che sostengono Cifarelli hanno raggiunto al primo turno il 52,4% delle schede valide – quasi nove punti in più del candidato sindaco – e, dati alla mano, dovrebbero vedersi assegnare 18 consiglieri comunali su 32. In caso di vittoria del centrodestra, Niccoletti si ritroverebbe (almeno sulla carta) azzoppato da una maggioranza di segno opposto.

L’unico apparentamento ufficiale è stato tra Cifarelli e la lista ‘Democrazia materana’ di Luca Prisco (4,3% al primo turno). Nessuna indicazione di voto da parte del sindaco uscente dei Cinquestelle Domenico Bennardi (8,33%) e di Vincenzo Santochirico di Progetto Comune (6,85%).

Lo spoglio: i risultati in diretta