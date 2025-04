’Art of Wellness’. Design fa rima con benessere

Un’affascinante narrazione nella storia del fitness. Un viaggio immersivo attraverso documenti, immagini, prodotti che hanno cambiato il rapporto del genere umano con la cura del proprio benessere e della propria salute fisica. C’è questo e molto altro ancora nella mostra ’The Art of Wellness’ che regala – in occasione della Milano Design Week presso Technogym Milano in via Durini 1 (apertura al pubblico dall’8 al 13 aprile dalle 10 alle 21) – una fotografia su questo mondo straordinario: dai primi strumenti per l’esercizio fisico alle più moderne innovazioni tecnologiche che fanno leva sulle tecnologie digitali e sull’intelligenza artificiale e che hanno dato vita alla nuova visione dell’Healthness appena lanciata da Technogym.

Il percorso espositivo offre prima una retrospettiva degli strumenti che hanno ispirato i prodotti per il wellness e lo sport di oggi come per esempio la ’cavallina’ che ha origine in epoca romana, quando i soldati utilizzavano strutture in legno per simulare il montaggio a cavallo, che poi si è evoluta nel Medioevo sempre in ambito di addestramento militare. Nel XIX secolo il pedagogista tedesco Friedrich Ludwig Jahn, il padre della ginnastica moderna, introdusse la cavallina che oggi conosciamo (basamento in legno, anima metallica, rivestita in materiale imbottito e cuoio) e la resde un elemento standard della ginnastica.

La cyclette è un altro elemento che ha radici storiche molto antiche. Il primo brevetto ufficiale risale al 1796 ed è attribuito a Francis Lowndes che sviluppò la prima bicicletta stazionaria per esercizi domestici. Nell’Ottocento e nel primo Novecento – in virtù della crescente popolarità della bicicletta come mezzo di trasporto – vennero poi sviluppati numerosi dispositivi per l’allenamento nel periodo invernale. Nel ventesimo secolo la cyclette inizio ad evolversi con l’inserimento dell’elettronica e del controllo della resistenza, fino alle smart bike di oggi connesse ad app di allenamento interattive.

Lo spartiacque e snodo fondamentale della mostra è rappresentato dalla nascita di Technogym nel 1983 nel garage di casa Alessandri a Cesena, dove il Fondatore Nerio Alessandri, all’età di 22 anni disegnò il primo attrezzo, l’hack squat, che consentiva ai bodybuilders dell’epoca di eseguire l’esercizio dello squat in maniera sicura e efficace. La mostra poi attraversa poi i 40 anni di innovazione di Technogym - dalla biomeccanica al digitale, all’intelligenza artificiale – fino all’introduzione della nuova visione dell’Healthness. La capacità di predire le malattie prima che si verifichino sarà infatti la più grande rivoluzione del nostro tempo ed oggi Technogym, grazie all’AI ed ai trilioni di dati raccolti nel suo ecosistema è in grado di prescrivere programmi di Precision Training con una posologia e uno stile di vita personalizzati in ogni luogo: a casa, in palestra, in hotel, al lavoro, dal medico.

Grazie a Technogym Checkup – la nuova assesment station Technogym che consente di eseguire un test sui propri parametri fisici e cognitivi e prescrive un programma di allenamento completamente personalizzato su obiettivi e bisogni personali – gli utenti potranno concludere la visita misurando la loro wellness age, vale a dire l’età funzionale, non necessariamente allineata a quella anagrafica, calcolata a seconda della propria condizione e performance psico-fisica.