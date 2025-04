Design e sostenibilità. Il capoluogo lombardo incontra l’innovazione

Le testate del nostro Gruppo Editoriale saranno protagoniste nel contesto del Salone del Mobile. Prosegue infatti il ciclo di incontri di QN Distretti, format ideato da Quotidiano Nazionale per analizzare il presente e il futuro delle filiere produttive del nostro Paese. L’appuntamento con le nostre tavole rotonde è fissato per giovedì 10 aprile con ’Milano incontra l’innovazione: il futuro tra sostenibilità e design’. L’iniziativa si svolgerà, alle 18, al Milano Contract District e vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico.

A dare il via alla discussione sarà Armando Stella, Vicedirettore de Il Giorno, che presenterà i protagonisti del convegno e introdurrà l’intervento di Agnese Pini, Direttrice QN Quotidiano Nazionale, Il Giorno, il Resto del Carlino, La Nazione e Luce!. Il benvenuto sarà affidato a Lorenzo Pascucci, Founder & Ceo di Contract District Group. A seguire, prenderanno la parola Marco Alparone, Vice Presidente e Assessore al Bilancio e Finanza della Regione

Lombardia, e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano.

Dopo questa introduzione, il pubblico sarà coinvolto in un momento dinamico e interattivo con ’VOX POPULI’, un video che raccoglie le testimonianze di cittadini, esperti e operatori del settore. Si entrerà poi nel cuore dell’analisi con l’intervento di Nicola Neri, Ceo di Ipsos.

Il dibattito proseguirà con ’La voce del territorio’, panel che vedrà il confronto tra imprese, istituzioni e stakeholder su temi cruciali per il futuro dei distretti. A intervenire in questa sessione saranno Giorgio Bonacini, Head of Contract Development di Florim, Silvia Borelli,

Head of Sales Strategic Accounts Nord Ovest di TIM, Mauro Sangalli, Presidente di Casartigiani Lombardia, e Alberto Scavolini, ad Ernestomeda. A moderare il dibattito sarà Armando Stella.

Successivamente il panel ’Visioni di domani: le novità che cambiano le regole del gioco’ realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano. Qui, Simone Arminio, Coordinatore del Canale Digitale Economia di QN Quotidiano Nazionale, dialogherà con Francesco Zurlo, Preside della Scuola del Design del Politecnico di Milano. A chiudere il convegno, un incontro esclusivo tra Armando Stella, Claudio Feltrin, Presidente di FederlegnoArredo, e Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.

Main partner dell’evento Tim Enterprise, con il sostegno di Casartigiani Lombardia in collaborazione con Ipsos, Milano Contract District e Politecnico di Milano. È possibile iscriversi all’evento e seguire la diretta streaming al link quotidiano.net/qndistretti/design.