Boffi|DePadova. L’eccellenza dell’abitare oggi

di Marina Santin

Mantenere viva la tradizione del design italiano e lasciare un segno duraturo nell’eccellenza dell’abitare. Questa, la filosofia che anima BoffiIDePadova, realtà di riferimento nel settore dell’abitare contemporaneo grazie a un portfolio di brand - Boffi, DePadova e ADL - che, pur mentendo la loro unicità, si arricchiscono reciprocamente creando sinergie inedite e anticipando le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Il gruppo, forte di una continua ricerca su materiali, soluzioni sostenibili e nuove tipologie di prodotto presenta al Salone del Mobile 2025 le sue nuove proposte di interior design, connubio di estetica, funzionalità e raffinatezza.

Per Boffi, in primo piano le novità che ampliano la Cove Kitchen, caratterizzata dalle forme scultoree dell’estetica di Zaha Hadid Design e dall’innovazione tecnologica del brand. Quest’anno si completa con finiture inedite per ante e piani e con l’introduzione di uno snack a tutta lunghezza sul lato posteriore. ADL, marchio d’eccellenza di sistemi divisori e porte, accende i riflettori su Archi, un progetto firmato da Giovanni Battista Gianola. Nato dalla volontà di porre in relazione due idee di spazio apparentemente contrapposte – quella architettonica, definita da superfici piane e angoli retti, e quella cosmica e atomica, che riconduce ad una forma sferica il cui cerchio ne è la rappresentazione bidimensionale – dà vita una soluzione che le contiene entrambe.

È infatti, un sistema che inscrive la forma del cerchio nei sottilissimi perimetri di alluminio che costituiscono i telai delle ante di vetro. Tre le soluzioni compositive in cui si declina, che offrono altrettante interpretazioni della relazione del cerchio con la geometria dell’elemento di connessione: tangente alle linee orizzontali, a quelle verticali o svincolato dalle linee. Ogni composizione può essere interpretata con uno o più cerchi in base al numero delle ante e al disegno che si desidera realizzare.

Doppio appuntamento, invece, con DePadova. La sua Collezione Imbottiti si amplia con Hybla, disegnato da Elisa Ossino, un divano, il quarto della gamma, che si ispira all’eleganza senza tempo degli anni ‘70 reinterpretata in chiave contemporanea con un design che coniuga comfort e raffinatezza. Tra i suoi principali atout, linee essenziali e finiture artigianali, generosità e morbidezza delle sedute per un relax assoluto, modularità estrema per realizzare configurazioni flessibili che si adattano a diverse esigenze spaziali e un ricco carnet di rivestimenti per una totale personalizzazione.

Di Elisa Ossino anche le novità della Collezione Luce, esposte sempre nel contesto del Fuori Salone, a Euroluce 2025. Nuove versioni arricchiscono l’universo di Helium e Helium Mini, lampade modulari che giocano con la trasparenza e la rifrazione del vetro lavorato a mano con micro-polvere di sabbia, per creare un’atmosfera avvolgente e raffinata. Helium si presenta come applique a muro, sempre modulabile, prestandosi così a composizioni luminose che trasformano le pareti in superfici vibranti di luce. Helium Mini, invece, è proposta nelle nuove varianti da appoggio e da sospensione con rosone o su binario.