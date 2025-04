’Technogym Reform’. Estetica e performance rivoluzionano il pilates

Technogym Reform è l’innovativo prodotto che ridefinisce l’esperienza del Pilates e coniuga innovazione tecnologica e stile, a partire dall’esperienza di 40 anni di Technogym nel wellness design e dagli oltre 60 premi di design.

Technogym Reform – sviluppato in collaborazione con i migliori istruttori del mondo - si distingue per essere intuitivo e versatile, rendendo il Pilates accessibile ed efficace per utenti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti. Grazie a regolazioni rapide e intuitive il prodotto assicura un controllo corporeo ottimale, mantenendo alta la concentrazione e consentendo fluidità nel passaggio fra gli esercizi. In pratica, le varie componenti come poggiatesta, poggia spalle, footbar e molle sono state progettate per consentire una regolazione facile e veloce e limitare le interruzioni.

Il design elegante e curato nei dettagli e lo stile unico, disponibile in 3 versioni cromatiche – Sandstone, Pearl Grey e Diamond Black - elevano l’estetica di qualsiasi ambiente, rendendo il Technogym Reform un vero e proprio oggetto d’arredo, ideale anche per la casa.

Realizzato con materiali innovativi ed ecosostenibili, come legno, alluminio e pelle vegana, il Technogym Reform rispecchia l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità, senza compromettere le prestazioni. Le sue corde marine ad alte prestazioni offrono stabilità e resistenza, mentre il design ergonomico massimizza il comfort e la funzionalità.

Su Technogym App, i video on-demand, curati per ogni livello e obiettivo di fitness offrono un’esperienza di Pilates guidata, immersiva e connessa, disponibile in ogni momento e ovunque: a casa, in palestra, in hotel o in viaggio.

Il Pilates, una disciplina sviluppata negli anni ‘20 da Joseph Pilates ha l’obiettivo migliorare forza, flessibilità e postura attraverso movimenti controllati e una profonda consapevolezza del corpo. Negli anni, questa pratica si è evoluta e diffusa ed oggi riscuote un grande successo tra persone di tutte le età e livelli di fitness, grazie ai suoi numerosi benefici: dal miglioramento delle performance atletiche e della flessibilità, al potenziamento della muscolatura, alla prevenzione e al recupero di infortuni. Scegliere Technogym Reform significa vivere l’esperienza pilates con una soluzione di allenamento che combina design ed il massimo della funzionalità.