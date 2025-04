i10 e i20: stile dinamico

In un mercato dove le piccole cittadine mantengono una solida domanda, la gamma city car Hyundai continua a guadagnare la fiducia di nuovi clienti con volumi importanti, specialmente nel canale privati. Questo grazie agli equipaggiamenti oggi ancora più ricchi e completi in termini di tecnologia, connettività e sicurezza, fil rouge che lega Nuova i10 e Nuova i20. Lo stile dinamico e scattante della nuova i10, sviluppato in Europa, si abbina perfettamente alle nuove funzionalità tecnologiche aggiunte in gamma, che oggi la rendono un’offerta unica fra le city car. Nuova i10 è infatti l’unica della sua categoria a proporre un equipaggiamento di serie tanto completo, rispondendo al contempo ai più aggiornati standard europei su emissioni e sicurezza (Euro 6E e GSR2b). Anche il restyling della i20 è nato nel Centro Stile europeo di Hyundai, con un design ancor più grintoso e accattivante. E anche sulla i20, lo stile rinnovato riflette i nuovi contenuti tecnologici di infotainment e connettività e le dotazioni di sicurezza.