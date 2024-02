In una ciotola versate tutti gli ingredienti secchi: farina, zucchero, semi di anice e lievito per dolci, quindi, aggiungete l’uovo, il miele, l’olio, la buccia del limone e il Sassolino. Lavorate bene gli ingredienti, in modo da ottenere un panetto morbido ma non appiccicoso che lascerete riposare in frigo per almeno mezz'ora. Trascorso il tempo di riposo trasferite il panetto sul piano di lavoro leggermente infarinato e dividetelo in quattro porzioni da 90 g circa ciascuna. Da ogni porzione ricavate un rotolino lungo circa 20 cm con uno spessore di circa 2,5 cm, quindi, unite le estremità in modo da formare degli anelli. Disponete i biscotti, ben distanziati, su una teglia con carta forno e, con un coltello, create dei tagli vicino al bordo interno e dei tagli incrociati tutt’intorno: serviranno come decorazione. Cuocete i vostri zuccherini in forno preriscaldato a 170 °C per circa 15 minuti: dovranno essere appena dorati; prima di servirli lasciateli raffreddare in modo che induriscano.