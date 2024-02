In una casseruola versate il latte (mettetene da parte mezzo bicchiere) e portatelo a ebollizione. Montate gli albumi a neve ben ferma con 50 g di zucchero e, con l’aiuto di un cucchiaio, versate il composto nel latte. Le Sciumette tenderanno a gonfiarsi leggermente, fatele cuocere per circa 1 minuto fino a quando si saranno rassodate poi, servendovi di una schiumarola, toglietele dalla casseruola e asciugatele su carta assorbente. Per la crema: togliete dal fuoco il recipiente con il latte e aggiungetevi il restante zucchero e i tuorli ben sbattuti e tenete da parte. In un tegamino scaldate il mezzo bicchiere di latte che avevate messo da parte, aggiungete i pistacchi tritati e cuocete per 2-3 minuti sempre mescolando; togliete dal fuoco e passate al setaccio, unite il tutto alla crema. Mettete di nuovo il recipiente sul fuoco e cuocete fino a quando la crema vela il cucchiaio. Versate la crema nelle coppe, disponetevi sopra le Sciumette e spolverizzate con cannella e granella di pistacchio.