Tritate la cipolla bianca dolce in modo sottile e mettetela a rosolare dolcemente in un tegame a fuoco lento, assieme a una noce di burro e al pepe rosa. Dopo un minuto o due, aggiungete il riso girandolo nel tegame per farlo tostare e insaporire, abbiate cura di mantenere la fiamma medio bassa. Sfumate con il vino tipo Verdicchio Bianco (in alternativa potete utilizzare del prosecco) e lasciate sbollentare fino a far evaporare tutto l’alcool. Terminate la cottura del riso aggiungendo, di tanto in tanto, un mestolo di brodo vegetale man mano che si asciuga. Nel frattempo, sbucciate le mele e tagliatele a tocchetti; fatele saltare in padella con un altro po’ di burro e sale e aggiungetele al riso a 5 minuti dalla fine della cottura di quest’ultimo. Prima di servire, lasciate sciogliere il burro e mantecate con un’aggiunta generosa di Parmigiano reggiano e di pepe rosa pestato al mortaio, se piace aggiungete anche un pizzico di menta piperita e del coriandolo.