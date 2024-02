In una capiente terrina lavorate 25 g di burro fatto ammorbidire, lo zucchero, le uova, la scorza d'arancia e un pizzico di sale. Amalgamate e aggiungete la farina precedentemente setacciata e impastate fino a ottenere un impasto liscio e compatto. Avvolgete nella pellicola e lasciate riposare in frigo per almeno un'ora. Preparate il ripieno mescolando assieme la ricotta, lo zucchero, le gocce di cioccolato e la cannella, dovrete ottenere un composto cremoso. Stendete la pasta con il mattarello fino a uno spessore di circa 2 mm. Posizionate sulla sfoglia, distanziandoli di qualche centimetro, piccoli quantitativi di ripieno, quindi ripiegate la pasta in modo che copra la farcia e, con un stampo di circa 7-8 cm di diametro, ricavate delle mezze lune. Sigillate bene i bordi con i rebbi di una forchetta e spennellate con burro fuso. Fate cuocere su una placca forno per 15-20 minuti a 180°. Appena pronti lasciateli raffreddare e spolverizzateli con zucchero a velo.