Per prima cosa preparate il brodo di carne: lavate e pelate le verdure e mettetele in un tegame dai bordi alti, con olio, pepe e chiodi di garofano. Aggiungete la carne e coprite con 3 litri d'acqua, lasciate cuocere a fuoco medio per circa 2 ore, quindi aggiungete il restante litro di acqua e lasciate cuocere per un'altra ora a fuoco basso. A fine cottura filtrate il brodo con un colino. Per l’impasto: in una ciotola versate il semolino e il parmigiano grattugiato, aggiungete le uova sbattute, il burro precedentemente fuso e il sale, aromatizzate il tutto con la noce moscata e mescolate. Foderate una teglia 30x20cm e trasferitevi l’impasto, livellandone la superficie con un cucchiaio. Cuocete il composto in forno preriscaldato a 180° per 35 minuti. A cottura ultimata, sfornate e fate raffreddare, dopodiché mettete il panetto ottenuto su un tagliere e tagliatelo a cubetti di circa 1x1 cm. Versate il brodo caldo in un piatto, aggiungete i cubetti di semolino e servite la vostra zuppa imperiale.