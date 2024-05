Un dessert ad hoc per rendere dolce la giornata della festa della mamma

Cosa c’è di meglio di un gustoso dessert per finire in bellezza un pranzo o una cena in occasione della Festa della Mamma? In questo caso, tuttavia, attenzione ai gusti. Va considerato che ci sono mamme che ad un dolce moderno preferiranno sempre una crostata o un ciambellone. Questi dolci classici sono fatti apposta per loro: alcune mamme che, alle nuove tendenze, preferiscono sempre la solida concretezza di un dolce tradizionale, e non stancheranno mai di ringraziare. L’ingrediente più importante, però, resta l’amore con cui si preparano torte, crostate, ciambelle, dolci, biscotti e quant’altro. Qualche ingrediente iconico come il cioccolato e le fragole possono aiutarci a coccolare la mamma con dolcezza e semplicità. La prima idea che viene in mente, pensando ai dolci tradizionali per la Festa della Mamma, è, quindi, la classica torta di rose: un lievitato composto da tante “rose” fatte di pasta di burro e zucchero. Per dare un tocco moderno a questa soffice torta, l’ideale è preparare delle roselline singole, come nelle rose soffici e fragoline. Se, invece, preferite un dolce che usi la rosa come ingrediente, provate la coppa di more, caprino fresco e confettura di rose: sarà un delizioso dessert. E per chi vuole sorprendere la mamma con un dolce preparato insieme ai propri bimbi, le rose di sfoglia sono la scelta migliore, facili e veloci. Chi fosse invece alla ricerca di una dolcissima alternativa, ecco una torta al cioccolato come la torta ganache o il cuore di cioccolato, fino a quella al pistacchio e al caramello. Sono tutte torte festaiole e colorate, perfette per un peccato di gola che sia anche una gioia per gli occhi. Non possono mancare neppure i golosissimi dolcetti come i tartufi al tiramisù o le meringhe al lemon curd, ideali anche da confezionare e regalare come fossero di pasticceria. Tra gli altri preferiti, ecco le tartellette al lime o la crostata frangipane al pistacchio e lamponi. E ora sì, che può iniziare la festa.