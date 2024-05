Un gioiello per la festa della mamma: un simbolo di vero amore

Regalare un gioiello per la Festa della mamma è un passo importante: è una dichiarazione d'amore, una connessione tangibile con quella persona che ha mostrato il suo sostegno incondizionato. Perfetto per l’occasione Cuore di mamma, firmato LeBebè, brand che sin dalla nascita è accanto a tutte coloro che intraprendono il viaggio, unico ed emozionante, di essere mamme. Questo pendente in argento a forma di cuore è il simbolo dell’amore di una mamma per i propri figli e il regalo ideale per festeggiare l’amore dei figli per la loro madre. Disponibile nelle due versioni con sagoma bimbo e bimba, la nuova creazione racconta i sentimenti profondi legati all’essere mamma: l’amore, l’intimità, la dedizione, il sostegno, la protezione, l’impegno. LeBebè amplia inoltre la collezione I Tesorini - con l’inconfondibile sagoma rivisitata in una versione più contemporanea – che ora è disponibile anche nella versione impreziosita di pavé di diamanti. Dal design delicato e raffinato, I Tesorini Pavé sono dedicati alle donne che amano le creazioni preziose dallo stile minimal, con linee minute e precise e forme morbide, leggere e armoniose. L’oro bianco 18 carati e il pavé di diamanti si sposano all’iconica silhouette rivisitata, per creare un gioiello ancora più elegante, attuale ed accattivante.