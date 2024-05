Mamme e tecnologia: regali perfetti per celebrare la bellezza in ogni forma

Per la festa della mamma cosa c'è di meglio di un regalo all’avanguardia che le permetta di sentirsi ancora più bella? Per la mamma che ama prendersi cura della sua pelle c’è la spazzola per la pulizia del viso, perfetta per godersi una piacevole massoterapia e allo stesso tempo rimuovere le impurità della pelle. In alternativa si può valutare un massaggiatore viso antirughe: questo dispositivo cinque in uno pulisce i pori in profondità, rimuove acne e punti neri, combatte le rughe per un effetto rassodante e lifting viso. C’è poi il massaggiatore occhi, che produce un massaggio delicatissimo ma tonificante nella zona del contorno occhi, regalando uno sguardo disteso al mattino. Per le mamme appassionate di make up può essere una buona idea lo specchio con sensore di luce che dispone di una tecnologia di illuminazione e aiuta a ottenere il trucco perfetto. Ne esistono di diversi tipi: portatili, da parete o da tavolo. Per le appassionate di hairstyle non c’è regalo migliore di una spazzola elettrica lisciante per capelli, che garantisce risultati professionali praticamente ovunque, o i bigodini termici per realizzare splendide acconciature in pochi minuti. Si può inoltre valutare un massaggiatore corpo anticellulite, che riduce la buccia d’arancia e rassoda la pelle, o un epilatore a luce pulsata, che rimuove i peli in eccesso in completa sicurezza: è veloce, facile e indolore.