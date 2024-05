Tante idee semplici, creative e deliziose. Il menu da cucinare per far felici le mamme

La cucina, si sa, è sinonimo di fantasia, con tante idee diverse per piatti semplici e gustosi da realizzare per la Festa della Mamma: un intero menù per celebrare questa ricorrenza a tavola può dunque essere un’ottima opportunità per trascorrere questo lieto evento con gioia e spensieratezza, come solo la buona tavola sa offrire. Tra le proposte più interessanti, ecco che si parte dagli antipasti che celebrano i prodotti di stagione, come nella ricetta dei fiori di zucca alla romana, fritti nella loro pastella croccante e leggera o gli asparagi avvolti nella pancetta, ideali anche per un aperitivo di festa. Chi ama il pesce potrà optare per il carpaccio di polpo o i tortini di alici, mentre per chi adora per la carne, ecco il carpaccio di manzo con zucchine e menta. Anche la sezione antipasti vegetariani è particolarmente ricca, con la golosa tempura di verdure primaverili ed estive, e l'hummus di piselli da servire con crostini o crackers. Passando poi ai primi piatti, ecco delle lasagne classiche o quelle a forma di rosa, oppure le tagliatelle asparagi e pancetta. Immancabile il primo di pesce, con gli spaghetti alla pescatora, una ricetta facile ed elegante. Per quanto riguarda i secondi piatti si può scegliere fra le proposte di pesce, con un'intramontabile orata all'arancia o gli involtini di pesce spada, oppure puntare sulla carne, con il delizioso pollo al forno con le patate, il roastbeef all'arancia, ma anche ricette più semplici, come la padellata di bocconcini di tacchino e verdure. Un'insalata con finocchi e arance potrebbe essere il contorno ideale per questo pasto, ma anche un ottimo un polpettone di melanzane, perfetto per i vegetariani.