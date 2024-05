Idee glamour, trendy e alla moda. Così l'effetto sorpresa per la festa della mamma sarà assicurato

Una mamma fashion e sempre attenta alle ultime tendenze? In questo caso è preferibile puntare su regali glamour, adatti alla bella stagione ormai alle porte. Diverse le idee tra cui scegliere, a partire dal color azzurro. È questa la tonalità predominante sulle passerelle della primavera/estate 2024: raffinata e elegante per un look chic e ultrafemminile. Basta una borsa o un foulard azzurro per essere subito trendy. O perché no un bel blazer “celestiale” da sfoggiare tutte le volte che si ha voglia. Nell’armadio di ogni fashion victim che si rispetti non può mancare, poi, un paio di jeans a vita alta, tornati prepotentemente di moda, per un tocco di eleganza retrò. Un modello che slancia la silhouette e permette di creare outfit diversi. Altra tendenza del momento è il tennis style, complici le varie vittorie di Sinner: spazio così a polo, gonnelline a pieghe, sneakers dall’allure vintage e molta, molta classe. Tra gli accessori invece non si può non amare il cappellino da baseball: pratico, stiloso, passepartout per tante occasioni.