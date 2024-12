Viva il Natale da gustare

Quando l'unione stupisce Un regalo speciale che nasce da un incontro unico. Quello tra la mela Pink Lady® e il cioccolato (bianco in questo caso) La Perla di Torino. Il risultato è il "Pink Lady® Christmas Tree", un originale albero di Natale, in rosa, tutto da gustare. Questo albero celebra l'unione della dolcezza del cioccolato bianco con l’intensità della mela che coniuga gli aromi di miele, vaniglia, rosa e spezie.

Per un pranzo a regola d'arte A Natale sulla tavola (e sotto l'albero) non può mancare il vino. E per un perfetto menu a base di carne serve una bottiglia di rosso che sappia valorizzare ogni portata. Come il Chianti Classico di San Felice de La Pieve Gran Selezione, un vino che rappresenta ed esalta il territorio. Ideale con cacciagione, arrosti, grigliate, si presenta di colore rosso rubino, molto profumato con sentori di viola mammola e ribes nero che si legano a una dolce speziatura di tabacco e liquirizia.

Un Natale goloso Quella per i lievitati è una passione. Per chi li mangia, certo, ma anche per chi li produce. Come Massimo Toppi («Mi definisco un fanatico del lievitato») che alla guida di Pasticceria Max (Roma) cerca di rendere questo Natale unico. E lo fa con la sua linea di panettoni – classico, mela, noci e cannella, moka e cioccolato bianco e altri ancora – e di pandori, ma anche tutte le altre dolci tentazioni delle feste, dal torrone morbido alle nocciole, o con mandorle e pistacchi, al pan pepato e il pan forte. Ricca anche la selezione di biscotteria.

Festeggiare in grande stile C'è sempre tanto da festeggiare a Natale, quindi la bottiglia conta. E Berlucchi, come sempre, propone le sue chicche. Tra queste c'è Berlucchi ‘61 Rosé, la bollicina perfetta dall’aperitivo al dopo cena. Questo Rosé Metodo Classico è caratterizzato da note di freschezza e acidità è proposto con il cofanetto “Sparkling Stars” che comprende anche due flute in tritan.

Il meglio dei lievitati Per il sesto Natale lo chef-panificatore Danilo Frisone sforna il panettone di Cresci (Roma, a due passi da San Pietro), un lievitato che rende le feste ancora più dolci. Due le proposte: la variante classica e quella alle albicocche candide e cioccolato. Il vero punto di forza sono le materie prime, di altissima qualità. L'offerta natalizia si arricchisce poi di tanti altri dolci tipici come panforte, panpepato, torrone al cioccolato e biscotteria secca.

La novità delle feste Il Natale, per gli amanti dei distillati, è un momento perfetto per sperimentare. E allora perché non provare il primo distillato ottenuto dalla pianta del pregiato caffè Panama Geisha. Si chiama Legre™ e come spiega lo chef e uno degli ideiatori Alessandro Gilmozzi «è unico nel suo genere». Della pianta vengono utilizzati il fiore, il frutto e il chicco verde, il distillato (700 bottiglie) che ne viene ricavato è un luxury spirit da collezione e meditazione.