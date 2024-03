Viaggi, ristoranti e spa Come festeggiare l'8 marzo

Se non avete ancora deciso come festeggiare la Giornata Internazionale della Donna, ecco a voi alcune idee per regalarvi un 8 marzo davvero indimenticabile con le vostre migliori amiche, con vostra madre o con vostra figlia. Un evergreen può essere un viaggio, magari un low cost alla scoperta di una capitale europea. Da non sottovalutare, però, la possibilità di fare un'esperienza in qualche luogo incantevole offerto dalla nostra splendida penisola. Le destinazioni possono essere le più disparate, così come il leit motiv, spaziando dalle full immersion enogastronomiche fino agli sport invernali sulle Dolomiti, passando per le cene in ristoranti stellati (il Four Seasons Hotel Firenze è la destinazione ideale dei palati gourmet), per i corsi di cucina o di ballo, ma anche in una spa all'insegna del relax e del benessere psicofisico: ad esempio, l’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese è la location ideale per le instagrammer, con le sue atmosfere contemporanee che si intrecciano con i richiami stilistici dei grandi maestri del design italiano anni '50. Per le più 'spericolate', però, Slow Drive, l’azienda specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente con varie sedi nel Nord Italia (tra cui in Toscana), mette a disposizione un cofanetto che contiene il buono per l’auto vintage desiderata (come Porsche, Jaguar, Duetto spider e Triumph Spitfire), guantini in pelle per la pilota, occhiali da sole anni '60 per la navigatrice, la scheda descrittiva del veicolo, mappe e itinerari.