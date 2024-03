Un regalo sempre alla moda Perché sorprendere è bello

Atelier.C ha creato per la Festa della donna una nuova versione di Zea, la borsa versatile e contemporanea, con il caratteristico dettaglio rettangolare in bronzo che le conferisce unicità e ricercatezza, rendendola un gioiello. Perfetta per ogni occasione a seconda della tonalità e del materiale con cui si sceglie di realizzarla. In questa versione gialla dona il tocco di colore necessario a ogni outfit primaverile. Una celebrazione della primavera, della rinascita, della gioia. Grazie alla dimensione (20x14x2) si adatta facilmente a ogni tipo di look e circostanza. Il prezzo varia a seconda dei materiali e dei pellami utilizzati per la realizzazione della borsa. È disponibile nell’atelier di Firenze dove è possibile trovarla in diversi varianti, oppure, come tutte le borse del marchio, è realizzabile interamente su misura grazie alla consulenza dei due titolari, esperti designer. Atelier.C Firenze è una realtà creativa nata nel 2015 nel cuore del capoluogo toscano, da un’idea di Alice e Marco, rispettivamente interior designer e stilista. Non si tratta di una semplice boutique, ma di un luogo dove vivere un’esperienza davvero unica nel mondo delle creazioni su misura, in cui la moda sposa il design.