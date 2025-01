Tutti in Toscana alla scoperta delle tradizioni che rendono omaggio alla "Vecchina"

Durante il periodo delle feste, molte cittadine toscane ospitano mercatini di Natale, mentre eventi speciali sono in programma per l'Epifania: sono diverse le località che, il 6 gennaio, si organizzano per festeggiare la vecchina più amata di sempre. Nel comune di Santa Brigida, frazione di Pontassieve (FI), anche quest’anno si festeggia con "Il Presepe Vivente": fino al 6 gennaio 2025 sarà possibile ammirare questa rappresentazione, un'usanza che ha origini dal lontano 1984. Con la partecipazione di oltre 60 figuranti, la scenografia coinvolgerà gli spettatori in un'atmosfera suggestiva, con giochi di luce, costumi e musiche. Il Presepe vivente si terrà all'aperto, in un anfiteatro naturale situato a valle della chiesa parrocchiale, con la ricostruzione del villaggio di Betlemme e della capanna della natività. A Cecina, in provincia di Livorno, anche quest'anno in programma un ricco calendario di eventi che si concluderà il 6 gennaio. Tante le iniziative pensate per grandi e piccini: dai mercatini agli intrattenimenti musicali fino all'immancabile Villaggio di Natale. In occasione della Befana saranno distribuite tante ghiottonerie per i più piccoli e, sempre per loro, in programma un divertente spettacolo di burattini. È "Natale assieme" a Montalcino, fino al 6 gennaio ad essere coinvolto sarà tutto il centro storico della cittadina in provincia di Siena, patria del famoso Brunello e Rosso di Montalcino. Tra i tanti appuntamenti che animeranno le giornate di festa: laboratori creativi per bambini e adulti, concerti, mostre fotografiche, storie sotto l'albero e, per il 6 gennaio, previsto l'arrivo della befana in Piazza del Popolo. Luci e ben 5 alberi di Natale dislocati tra vie e piazze, concerti, giostrine e pista di pattinaggio sul ghiaccio, mercatini di Natale e animazione: così si festeggia a Pontassieve (FI) dove, per il 6 gennaio, si terrà la Cavalcata dei Magi, a cura del Corteo storico di Castel Sant’Angelo Pontassieve (corteo da Pontassieve a San Francesco). A Cortona va in scena «Natale di Stelle»: la manifestazione dedicata agli eventi delle festività. Fino al 6 gennaio tanti gli appuntamenti che animeranno il centro storico, grazie ad allestimenti e attrazioni per i visitatori e le famiglie. Fino al 6 gennaio Forte dei Marmi si trasforma in un incantevole scenario natalizio in un’atmosfera unica. Le scintillanti luci lungo il viale a mare e nel centro cittadino, il Villaggio di Natale, i caratteristici mercatini, gli spettacoli di animazione e musica, il maestoso albero al Pontile e l’immancabile pista di pattinaggio, faranno da protagonisti in una cornice festosa che culminerà nei festeggiamenti in onore della Befana in Piazza Garibaldi, con giochi e tanta animazione per i più piccoli. Anche a San Gimignano (SI) è arrivata l'atmosfera magica delle feste natalizie con “Accade d'Inverno a San Gimignano”, che animerà il borgo medioevale fino al 6 gennaio; per l'occasione Piazza Duomo ospiterà La Befana e la slitta di Babbo Natale.