Tutti in costume alla Riviera dei Pini: il "tuffo della Befana" per i più intrepidi

A Cervia per dire che l'Epifania si è veramente portata via tutte le feste, si aspetta quello che forse è l'evento più atteso, sicuramente il più folkloristico da queste parti: il Tuffo della Befana. Si tratta, infatti, dell’ultimo appuntamento delle festività natalizie in Romagna ma, se vogliamo, anche del primo grande evento che segna l'inizio del nuovo anno nella Riviera dei Pini. Quest'anno poi, visto il grande successo di pubblico degli anni precedenti, gli eventi inizieranno già a partire da domenica 5 gennaio per concludersi con quello più atteso lunedì 6 gennaio. La giornata di domenica si apre con la Befana Run: una passeggiata motoria a passo libero tra spiaggia e pineta (5 km e 10km). Il programma prosegue a ritmo di musica con dj set e i canti tradizionali dei Pasqualotti con i loro cori benauguranti, poi i giochi Giganti in Legno al Parco dei Gemelli, per il divertimento dei più piccoli ma anche dei loro accompagnatori più grandi e l'apertura di vari stand gastronomici, per assaporare tutto il gusto della tradizione romagnola, con un menù a km 0: un'occasione per assaggiare il famoso cardo gobbo di Cervia. Lunedi 6 gennaio la festa è al suo culmine: la giornata si apre presto (alle 8 del mattino) con la Pedalata della Befana, organizzata dal Team Aquilotti di Cervia: una cicloturistica in mountain bike con due percorsi (40 km e 65 km) e prosegue con la Camminata della Befana in stile Nordic Walking, per un momento di sport e natura pensato per tutti, anche se probabilmente “i più pigri” preferiranno essere presenti per l'apertura del Mercatino Creativi e Food Truck e lo Stand Gastronomico La Casina: un'occasione per gustare sapori locali e scoprire un artigianato unico. E finalmente, alle 15, il tanto atteso Tuffo della Befana: il momento clou in spiaggia di fronte a Viale Sicilia: i più coraggiosi potranno sfidare se stessi e, soprattutto, le gelide acque dell’Adriatico in inverno e vincere premi per il travestimento più bello, diventando così protagonisti di un evento indimenticabile.