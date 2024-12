Tecnologia sotto l'albero

Il cinema a casa Il TV Sony BRAVIA9 da 65” promette di offrire, a tutti gli appassionati di film e serie TV, un’esperienza totalmente immersiva in un nuovo formato. Dotato di tecnologia Acoustic Multi-Audio+, è il primo TV al mondo con beam tweeter nella parte superiore e frame tweeter laterali: ideale per generare un audio surround di livello cinematografico, portando così l’intrattenimento domestico a un nuovo livello.

ricordi istantanei La fotocamera istantanea Fujifilm Instax Mini stampa immediatamente piccole foto in formato 62 x 46 mm ed è perfetta per chi ama stampare subito i propri ricordi. Leggera e comoda da portare in giro, la Fujifilm Instax Mini è davvero il regalo perfetto per chi ama catturare ogni attimo, giocare con le immagini e avere un ricordo immediato delle proprie esperienze. Disponibile in diversi colori.

Irrinunciabile in cucina La friggitrice ad aria Airfryer Combi Serie 7000 è dotata di un display intuitivo, cestello XXL per cucinare fino a 7 porzioni e ben 22 diverse funzioni per arrostire, grigliare, brasare, eseguire cotture sottovuoto o lente, tostare, essiccare, scongelare e molto altro ancora. L'ideale per cucinare tantissimi piatti in modo più sano e digeribile.

La perfezione in ogni onda Dall’incontro fra la maestria danese di Bang & Olufsen e il famoso brand nautico italiano Riva, nascono Beosound A5 e Beosound 2 Riva Edition: due altoparlanti che garantiscono una diffusione sonora a 360 gradi e un’eccellente qualità acustica. Il connubio di materiali pregiati, come mogano, acero e alluminio, esprime al meglio l’essenza dei due brand.

L’AI nel palmo della mano Reno12 e Reno12 Pro introducono una serie di funzioni di AI rivoluzionarie: con il nuovo AI Eraser è possibile rimuovere facilmente elementi di disturbo all’interno delle foto, come persone e oggetti indesiderati. Inoltre, entrambi i device sono dotati di funzionalità di AI per migliorare le foto di gruppo, come AI Clear Face che migliora dettagli come il contorno viso, i capelli o le sopracciglia.

Per professionisti e non solo Huawei MatePad Pro 12.2” è dotato di un esclusivo Tandem OLED PaperMatte Display, con una luminosità massima dello schermo fino a 2000 nit: una caratteristica che non solo aumenta la durata del display, fino a tre volte rispetto ai tradizionali display OLED, ma include anche uno strato esclusivo di isolamento dei pixel che ottimizza l'efficienza energetica del 33% per un'esperienza visiva sempre fedele, anche in condizioni di forte illuminazione.