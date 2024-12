Tante idee originali per stupire e stupirsi durante le feste

PER TIFOSI FESTOSI In prossimità delle feste, Hermet, il marchio che veste la casa dei tifosi più appassionati, ha pensato a un modo speciale per rendere il Natale ancora più magico. Oltre ai prodotti a tema calcio, come le tute da casa e pigiami, arriva una nuova irresistibile collezione di gnomi di peluche e cuscini a forma di pallone da calcio, fino ai morbidi plaid agnellati nei colori della squadra del cuore.

IDEE DI STILE I pouf Cecile, di CPNR, incarnano la perfetta sintesi tra versatilità e stile. Discreti, ma di carattere, sono coordinati alla poltrona della stessa serie (che include anche il comodino in legno con cassetti laccati), perfetti anche in da soli. In legno di Iroko, con rivestimento in tessuto di alta qualità, sono sapientemente lavorati e rifiniti artigianalmente. In due misure per adattarsi ad ambienti diversi.

SOGNI… DI SETA Nella consueta corsa ai regali, optare per una federa in pura seta può essere un’idea ardita, ma originale. Come quella proposta da Silkow, brand veneziano con la passione per il benessere. Federe e accessori di pregio, realizzati in Italia in seta 100% di primissima qualità, dal design elegante e che mantengono intatti i benefici di questo tessuto naturale. Personalizzabile con ricamo speciale.

UNA CANDELA PER… TÈ L’aria delle feste è un’aria che sa di dolcezza, di sapori gustosi, ma anche di sentori delicati e particolari come quelli ricercati con le candele ispirate alle ricette originali di tè e tisane Giusmìn. Due le novità speciali: “Movie Night”, con note di popcorn, o “Pumpkin Pie”, con sfumature golose di zucca e un caldo mix speziato. Perfette per un momento di totale relax nella stagione più fredda.

PREPARARSI ALLE FESTE Della collezione Caleffi Homewear, un’idea regalo, perfetta anche per sé: un pigiama tinta unita, disponibile nella variante cherry o nero, dall’elegante taglio sartoriale impreziosito da applicazioni con strass. Da indossare per un pieno relax, in misto seta, con una casacca con chiusura con bottoni di madreperla e un morbido pantalone con coulisse.

UNA TAVOLA ELEGANTE Per chi ama curare la mise en place natalizia, e per brindare al momento più tipico dell’anno, i calici da champagne di Ritzenhoff della collezione Champus “Brilliantnacht” possono essere tra il must have da avere o regalare per il prossimo Capodanno. Diverse le versioni disponibili di questi calici in prezioso cristallo, da quelle più semplici, a quella più iconica con la decorazione dedicata al 2025 che, si spera, sia di ottimo augurio.