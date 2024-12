Sorprese uniche per emozionare

IL NATALE DI ROBBIE WILLIAMS “The Christmas Present” è il primo album di Natale dell’artista inglese, disponibile in diversi formati, compreso doppio CD standard jewel-box con 24 canzoni e libretto di 12 pagine. Un doppio album composto da “Christmas Past” e “Christmas Future”, con all’interno sia brani inediti che grandi classici della tradizione natalizia, eseguiti con alcune speciali guest star.

HARRY POTTER MANIA Per gli appassionati della saga di uno dei maghi più seguiti della storia, un regalo perfetto e inedito. All’Auditorium della Conciliazione, dal 27 al 28 dicembre, l’Orchestra Italiana del Cinema presenta la prima italiana di “Harry Potter e il Principe Mezzosangue™ in Concerto”, il sesto capitolo della saga con l’Orchestra che esegue l’intera colonna sonora di Nicholas Hooper in perfetto sincrono con il film.

INCONTRARE L’ARTE Maria Vittoria Baravelli, con “Il mondo non merita la fine del mondo”, ci accompagna in un personale atlante di bellezza che spazia tra l’antichità e il contemporaneo, il cinema, la fotografia, le installazioni, con accostamenti inediti e inaspettati. Un viaggio nella vita di capolavori che non finiscono mai di parlarci e di invitarci alla riflessione.

STEVE MCCURRY Biella Città Creativa Unesco accoglie, fino al 18 maggio 2025, l’imperdibile mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”. 128 scatti allestiti a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, raccolte in due sezioni: “Terre Alte” – le UPLANDS – dal Tibet all’Afghanistan, passando per la Mongolia, il Giappone, l’Etiopia, la Birmania, il Nepal fino al Brasile; nella seconda, le ICONS, con il famoso ritratto della ragazza afgana dagli occhi verdi, scattata nel 1984 in un campo profughi di Peshawar.

SIAMO UNICI Per i più piccoli, il libro “Il Piccolo Principe. Sei unico al mondo”, personalizzabile in modo molto interessante, per vivere l’avventura insieme al piccolo principe e trasmette uno dei messaggi più importanti del classico per bambini più famoso di tutti i tempi: essere unici al mondo. Un regalo indimenticabile che parla di amicizia, affetto e tenerezza al bambino o alla bambina che c’è in ognuno di noi.

THE CURE SONGS OF A LOST WORLD Fra le band inglesi più influenti di sempre, con oltre 30 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, e un ultimo lavoro discografico che risale al 2008, “4:13” Dream, tornano, a distanza di ben 16 anni, per stupire gli appassionati di musica di tutto il mondo con un nuovo album – Songs Of A Lost World – che preannuncia una nuova era per la band.