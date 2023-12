Skincare, un rito da regalare a Natale

PELLI SENSIBILI

Le pelli sensibili e reattive faticano a trovare l’idratazione giusta, delicata ma efficace. Dr. Juri Cosmetics risponde a questa esigenza (che accomuna davvero moltissime persone) con una Crema antietà rigenerante. La formula contiene un’elevata concentrazione di estratti da cellule staminali della gardenia, estratto fermentato di melograno, pantenolo e vitamina E acetata. Un mix speciale che protegge la pelle, la idrata, rendendola più luminosa, e aiuta a prevenire l’invecchiamento precoce.

CIAO CIAO MACCHIE

Il siero è un passaggio che nella skincare routine non deve mai mancare. Breakout Salicylic Acid Serum, della linea Bye bye di It Cosmetics, è l’alleato perfetto per le pelli con tendenza acneica. La formula dermatologicamente testata contiene il 2% di acido salicilico e il 3% di acido lattico, per una delicata esfoliazione. Grazie all’effetto riequilibrante, calmante e schiarente sulle macchie post-acneiche, la pelle sarà più luminosa e più sana.

NON SOLO VISO

Una scatola delle meraviglie firmata Sephora, piena di coccole da dedicarsi, dalla testa ai piedi. Contiene 20 prodotti formulati con almeno il 91% di ingredienti naturali: dai patch naso alle maschere per il viso al mirtillo o al limone, dai patch per gli occhi alle coccole per le mani al mango o al cetriolo, fino alla cura dei piedi – con maschera al cactus – e dei capelli –maschera al cocco e al mango.

IDRATAZIONE PER LUI

Un’elegante pochette firmata The Bridge contiene due prodotti dedicati agli uomini con la garanzia della qualità Collistar. Il kit comprende una crema-gel viso e occhi, fresca, idratante e lenitiva, specifica per pelli normali e secche, e la schiuma da barba aderenza perfetta, che assicura un’aderenza impeccabile per tutta la durata della rasatura, con un effetto lenitivo e quindi ottima per le pelli sensibili.

IL DUO PERFETTO

Fresh propone un duo di bestseller per la cura della pelle. Un cofanetto semplice ma necessario che contiene Soy Face Cleanser, il detergente che rimuove delicatamente il make-up mantenendo idratata l’epidermide, e Rose Face Cream, la crema idratante formulata per ogni tipo di pelle, con una combinazione vincente di acido ialuronico e rosa di Damasco.

SKINCARE D’AVANGUARDIA

Per un regalo importante, unico, i ricercatori di Helena Rubenstein propongono un prodotto innovativo, il top della categoria: Replasty Age Recovery Night Cream, un balsamo notturno dalla tecnologia e i risultati professionali, con una formula che contiene il 30% di ProxylaneT™ per accelerare il ipristino della pelle e riparare a fondo i segni dell’età.