Sei idee regalo per godersi le attività in montagna

VELOCITÀ “BIONICA” Leggero, performante e veloce, la proposta X-BIONIC per gli sport invernali asseconda le esigenze di ogni atleta con i capi ENERGY ACCUMULATOR 4.0, prodotti altamente tecnici che favoriscono la traspirazione, ma allo stesso tempo offrono un ottimo isolamento termico. Il completo X-BIONIC è costituito da shirt e pants, venduti separatamente.

PIÙ CALORE MENO PESO Nelle scalate tecniche al freddo è necessario il calore, ma non il peso. Grazie all’imbottitura ProDown, la giacca in piumino Summit Breithorn proposta da North Face offre calore e comprimibilità di alto livello, mantenendo le sue caratteristiche anche da bagnata. Dotata di un cappuccio fisso compatibile con il casco e di maniche raglan, che offrono una completa mobilità delle braccia. I materiali riciclati la rendono una scelta migliore per la natura.

IL TUO “CAMPO BASE” Il borsone Base Camp è un accessorio iconico della North Face apprezzato da viaggiatori ed esploratori, dall'Himalaya fino alle grandi città. Realizzato in materiali riciclati impermeabili, garantisce resistenza e robustezza. Oltre a essere resistente, è anche estremamente pratico: portalo come borsone, trasportandolo con i due manici laterali imbottiti o come uno zaino durante gli spostamenti, con le tracolle ergonomiche rimovibili e regolabili.

COMPAGNI DI VIAGGIO I bastoncini leggeri in fibra di carbonio della Rock Experience sono ideali per l'escursionismo e i trekking più lunghi e impegnativi. Telescopici in tre parti, di cui una graduata, presentano un sistema di bloccaggio/sbloccaggio flip lock in alluminio per una lunghezza variabile. Impugnatura in gomma, puntale in tungsteno e cinturino con logo.

PIÙ LEGGERO DI COSÌ La parte delle calze Ski Thermo Ceramic che avvolge il piede è realizzata interamente in filato Bioceramic®, una fibra in poliestere miscelato a cristalli bio-ceramici di quattro minerali: alluminio, titanio, silicio e zinco. Risultato una calza che protegge sia dalle temperature fredde che dalle calde. Disponibili in colorazione Black o Neon Yellow.

ALTISSIMA SICUREZZA ASCENT è l’imbracatura polivalente ideata dalla Climbing Technology per un utilizzo all-round, dall’arrampicata sportiva all’alpinismo invernale. Dotata di quattro fibbie di regolazione presenta una robusta cintura lombare per un miglior sostegno alla schiena; nel punto di legatura inferiore è dotata di un indicatore di usura. Grazie alla geometria e struttura dei cosciali ASCENT permette una distribuzione bilanciata del carico in sospensione.