Scegli il giusto mix

Find X8 Pro offre prestazioni eccellenti per fotocamera e autonomia della batteria e introduce il nuovo ColorOS 15, arricchito con le innovative soluzioni AI di OPPO. Dotato di un display Infinite View da 6,78 pollici, è perfettamente bilanciato dall'elegante cornice curva e dal vetro quadricurvo, che garantiscono una presa comoda e sicura. Disponibile nelle colorazioni Space Black e Pearl White.

Suoni per tutte le occasioni

Sennheiser Ambeo è la linea di soundbar di design che oltre ad arricchire l’arredo casalingo, offre anche un'ampia compatibilità e facilità di utilizzo. Tre diversi modelli per tutte le taglie, abbinati ai rispettivi subwoofer, che renderanno felici gli appassionati di musica, di serie Tv e di grandi eventi sportivi. Garantiscono un sound profondo e coinvolgente per un'immersione sonora mozzafiato.

Per veri Star Wars' addicted

Star Wars Outlaws è il primissimo gioco Open World di Star Wars che esplora pianeti di ogni tipo in tutta la Galassia, alcuni iconici e altri mai visti prima. I giocatori rischieranno tutto nei panni di Kay Vess: una giovane canaglia in cerca di libertà e dei mezzi per cominciare una nuova vita. Dovranno combattere e giocare d’astuzia per entrare nell'elenco dei più temuti ricercati della galassia.

Per qualsiasi allenamento

Momentum True Wireless Sport è l’auricolare ottimizzato per il fitness che integra un sensore di frequenza cardiaca fotopletismografico (PPG) e un sensore di temperatura corporea, ciascuno in grado di fornire dati critici alle applicazioni e ai dispositivi di fitness più diffusi. I dati si collegano e si integrano perfettamente con molti dispositivi e app sportive popolari, come Apple Watch/Health, Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton e altri.

Il riposo dello smartwatch

Si può monitorare il sonno in modo preciso e continuo? Si con Huawei Watch GT 5: con la tecnologia Huawei TruSleep™ e il sistema di sensori avanzati Huawei TruSense, questo smartwatch consente sia di registrare le ore di sonno, che di analizzare una serie di parametri vitali per una visione precisa del proprio stato di salute mentre si dorme.

Il cucciolo... digitale

Si chiama Bitzee ed è un dolce ologramma: un cucciolo virtuale in formato 3D. Ogni Bitzee reagisce se viene toccato, girato o scosso; Bitzee ha bisogno di amore e cura: occorre dargli da mangiare e farlo giocare e lui crescerà diventando un Super Bitzee Sono in tutto 30 i personaggi Disney disponibili (tra cui Stitch), che possono essere collezionati.