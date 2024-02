Regalare un orologio a San Valentino, un accessorio essenziale

Gli orologi maschili sono un elemento chiave nel definire lo stile e il carattere di un individuo. Tra le novità, si distinguono le proposte di brand noti per qualità e innovazione. La Seiko 5 Sports Field Style, ad esempio, offre modelli come il SSK023K1, con cassa in acciaio di 39,4 mm, quadrante nero con indici e lancette Lumibrite per una migliore visibilità al buio, sfera GMT rossa e data, unendo design sportivo-rétro a funzionalità per viaggiatori. Il SSK025K1, simile nel design ma con cassa IP nera e cinturino NATO in pelle, rappresenta un'alternativa estetica. Dall'altra parte, la collezione Combat di PLEIN SPORT riflette robustezza ed eleganza urbana, con cassa in policarbonato da 50 mm, funzioni avanzate, design distintivo con testa di tigre 3D e lo slogan "ENGINEERED TO WIN". Sia per chi preferisce un classico funzionale come la Seiko, sia per chi cerca l'audacia di Combat di PLEIN SPORT, l'orologio è un accessorio essenziale nel guardaroba maschile, simbolo di espressione personale.