Quante sorprese per un Natale chic: il regalo perfetto

LA REGINA DELLE NEVI

Con il piumino di Rocco Ragni non sarà difficile trasformare le uscite nei giorni di festa in una visione piena di magia!In raso lucente, con inserto sul davanti in lana merinos e cashmere a coste inglesi.Il volume oversize abbraccia come un mantello ma con un design glam. Il piumino ha la spalla scesa, è chiuso da pratici bottoni automatici, è dotato di tasche applicate grandi e capienti e un cappuccio che regala un’aura misteriosa e poetica.

PASSI MADE IN ITALY ERA

Crack Gold, le classiche tennis sneakers ridisegnate per essere indossate tutti i giorni con stile. La suola è in eva extralight con l’inconfondibile impronta diamantata MAIMAI per uno stile unico e grip. Comfort e street style, moda e quotidianità per andare oltre il confine dello street fashion. Un nuovo casual. Un accessorio chic e fashion.

UNA FELPA ANTISTRESS

La felpa di Svevo è la quintessenza del lusso in chiave casual. Realizzata in 100% lana baby merinos 160’s, filato caldissimo e dalla grande finezza. Chiusa da zip con doppio cursore e dotata di tasche in cui affondare le mani e un cappuccio che custodisce e protegge. Mix ideale per chi è sicuro di sé da volersi esprimere attraverso uno stile anti-stress anche durante il briefing più impegnativo.

IL BIANCO ESSENZIALE

Il bianco è, secondo le credenze, simbolo di purezza ed equilibrio. L’orologio al quarzo Stroili Harbin è raffinato e perfetto per completare ogni tipo di outfit. Un modello senza tempo che trasmette forza, dinamicità, e praticità, grazie al materiale durevole e robusto e al design intramontabile. Un gioiello dallo stile unico, essenziale e pronto a fare la differenza.

PIZZO INTRAMONTABILE

Non passa inosservato il pantalone ampio in pizzo elasticizzato con effetto peloso firmato Pierre Mantoux. Ultra femminili e perfetti per un look ricercato ma comodo. Il brand è sinonimo di lusso, qualità e made in Italy. Una family company che da oltre 80 anni opera e agisce nel rispetto di imprescindibili valori come l’esclusività e innovazione.

UNA BORSA TIMELESS

L’iconica Postina Zanellato, equilibrata nella sua delicata essenzialità, è la borsa perfetta per ogni momento della giornata. Grazie alla sua tracolla removibile e allungabile, è possibile indossare questo modello di giorno e di sera, per creare un look moderno ed elegante. Resistente, pratica, adatta a una donna versatile e giovane. Il pellame pregiato nasce da pelli bovine di origine europea.