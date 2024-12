Per ognuno c’è il dono perfetto

Potenza Portatile e Stile Elegante La nuova power bank Mini Power Mag di PURO, compatibile con MagSafe, è perfetta per chi è sempre in movimento. Con uno spessore di solo un centimetro e una capacità di 4200 mAh, garantisce una ricarica rapida e sicura. Disponibile nelle stesse tonalità delle cover, offre un design compatto e una presa perfetta grazie ai magneti, per un allineamento preciso e una ricarica wireless affidabile ovunque.

Un alleato ideale per la salute Con Huawei Watch D2, il controllo della pressione sanguigna è sempre a portata di polso, grazie a un cuscinetto gonfiabile che la misura a intervalli regolari. Promemoria intelligenti ti assistono durante il giorno, mentre di notte il dispositivo effettua misurazioni anche durante il sonno. Oltre alla pressione sanguigna, questo smartwatch monitora ECG, frequenza cardiaca, livello di stress e temperatura della pelle: un valido aiuto alla tua salute.

Il sound al top per la casa Klipsch Flexus Core 100 e 200: due soundbar a 2.1 canali e 3.1.2 canali che includono la decodifica Dolby Atmos® e una serie di ingressi, tra cui HDMI eARC, ottico, USB-C e la più recente connettività wireless Bluetooth. L'app Klipsch Connect Plus (per iOS® e Android®) offre un accesso con un solo tocco alla selezione dell'ingresso, preset dell'equalizzatore, aggiornamenti del firmware e delle funzionalità.

Ascolto senza compromessi Con Sennheiser Accentum Plus Wireless potrete immergervi in un audio eccezionale anche in movimento, grazie alla funzione di ricarica rapida che offre 5 ore di riproduzione in 10 minuti, per una libertà wireless senza limiti e, in piena carica, la batteria dura 50 ore. Assicura comfort eccezionale e controllo tattile delle funzioni avanzato.

Per denti più che splendenti Oral-B iO6 combina l’esclusiva testina rotonda con le micro-vibrazioni, per ottenere un effetto come dal dentista. Il display interattivo, ideale per ogni esigenza, indica le modalità di spazzolamento, quando sostituire le testine e se si sta spazzolando correttamente. Inoltre, dispone di 5 modalità di pulizia intelligenti (tra cui quella “Sbiancante”) per scegliere la più adatta alle proprie esigenze.

Un dispositivo antiage In ottica antiage è Nyolis Nio To-go: il dispositivo in grado di idrogenare l’acqua di una bottiglietta da 50 cl in 5 minuti. Secondo diversi studi l’idrogeno avrebbe un’azione antiossidante contrastando i radicali liberi. Questo sistema consente il rilascio di particelle d'idrogeno mediante l’elettrodo inserito nella base e si carica tramite Usb.