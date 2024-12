Natale e tecnologia che coppia!

Viaggiare sicuri Meno di 60 grammi per questo gadget perfetto per chi ama viaggiare in assoluta sicurezza. Il lucchetto SCX design è infatti dotato di un sensore di sblocco basato sulle impronte digitali, in grado di memorizzare fino a 10 impronte diverse, così da poter essere utilizzato usando diverse dita. Ottima la durata della sua batteria: può essere utilizzato fino a 1000 volte prima di doverlo ricaricare.

Per gli appassionati di design e audio Il modello in edizione limitata Audio Pro T3+ Stone, coniuga il design artistico alla tecnologia audio avanzata, offrendo un’esperienza unica. In questa speciale collaborazione, Andreas Stone ha progettato un altoparlante che rappresenta la perfetta fusione tra una qualità sonora impeccabile (con bassi profondi e definiti) e un’estetica unica, ispirata dalla visione artistica e musicale dell'artista.

Stile e creatività Un tablet pensato per i più giovani al passo con le tendenze. Huawei MatePad 12 X si distingue per i suoi colori tenui, il display PaperMatte ultra-luminoso (che protegge la vista e garantisce una lunga durata) e una serie di funzionalità pensate per un utilizzo creativo. Grazie al display più ampio, alle prestazioni migliorate e al design raffinato, questo tablet rappresenta una scelta d’eccellenza, per un'esperienza d'uso piacevole e coinvolgente.

A tutto plank! Con Plankpad il plank non è mai stato così facile: questa speciale tavola rassoda addominali, braccia, gambe e glutei grazie all'esercizio isometrico di resistenza che può essere praticato da tutti ottimizzando l'allenamento selezionando i diversi livelli di difficoltà. È possibile collegare Plankpad anche alla smart tv e sfidare i vostri amici.

Smartworking con stile L'organizer da scrivania Klip è una vera e propria stazione di ricarica wireless da 5 w che può essere utilizzata anche per caricare dispositivi che non supportano questa tecnologia. Klip è realizzato con materiali totalmente naturali: 70% di roccia calcarea e 30% di sughero. Insomma, un gadget che verrà apprezzato anche dai più attenti all’ambiente.

Nitidezza e colori incredibili Dotata di un obiettivo in vetro multistrato da 90 mm, la Lomo’Instant Wide Glass realizza fotografie istantanee più nitide che mai su pellicole Fujifilm Instax Wide, con colori vibranti e fedeli alla realtà. Questa fotocamera è adatta per ritratti dettagliati come per scatti editoriali di grande impatto. Con una distanza di messa a fuoco di appena 0.3 metri, può catturare anche i più piccoli dettagli.