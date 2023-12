Natale 2023, sorprese di gusto sotto l'albero

MOLTO PIÙ CHE UN CESTO

Natale non è solo dolci perché sula tavola arriva tanto altro. Come ad esempio frutta e verdura secca e disidratata confezionata in cesti dall'aspetto curato. Proprio come fa Eredi Borgnino che propone per le feste un’ampia selezione di pregiati cesti regalo, contenenti prodotti gourmet dolci e salati. E in occasione del Natale 2023 lancia anche Maténd, il suo primo gin ispirato al classico London Dry.

UN PANETTONE SPECIALE

Si chiama “Panettone con Amore” il progetto benefico che parte dall'Umbria con l'obiettivo di sostenere l'Istituto Serafico di Assisi, eccellenza e punto di riferimento per l'attività di accoglienza, cura, riabilitazione e assistenza socio-sanitaria dei ragazzi con disabilità plurime. Il panettone Oro Puro (acquistabile online) nasce dalla collaborazione con il maestro lievitista Gaetano Giorgio ed è prodotto con materie prime di alta qualità, lievito madre certificato e un'accurata lavorazione.

PER NON RINUNCIARE A NIENTE

Non - (la solita) vineria ha scelto dei nomi originali per le confezioni regalo di questo Natale. TVB, TVTB, TV1KDB somigliano a delle dediche ma sono dei veri e propri regali perfetti ideati e composti dai proprietari Andrea Vignali e Daniele Rosa che insieme hanno selezionato alcuni prodotti tutti da gustare.

IL GUSTO DELLE FESTE

Da Firenze a tutta l'Italia. È il viaggio che si apprestano a fare i panettoni della storica pasticceria Gualtieri. Tradizionale, vegan, senza glutine, ma non solo, perché nel laboratorio fiorentino (che ha da poco compiuto 90 anni) trovano spazio anche macaron, dolci personalizzati, marron glacé, cioccolatini, biscotti pan di zenzero: tutto prodotto con estrema cura e materiali di alta qualità.

UN RUM D’AUTORE

La più alta qualità di canna da zucchero dell'isola Negros dà vita al Don Papa, un single island rum per gli amanti dei distillati. Per il Natale 2023 viene proposta la limited edition Hethereal Sugarlandia, con un packaging vivace che ritrae gli animali notturni che abitano la giungla mistica di Negros, l’isola tropicale casa di Don Papa.

A TUTTO GIN

Un gin speciale per un’occasione speciale. Santa Ana parte dalle basi classiche del gin –Ginepro, Coriandolo, Limone, Arancia Amara, Radice di Angelica e Radice di Giaggiolo – a cui si aggiungono le profumate qualità dell’Ylang-Ylang, dell’Alpinia e del finocchio, accanto alle note dolci degli agrumi. Santa Ana è il risultato di una distillazione parzialmente a vuoto, una tecnica padroneggiata nella regione francese Charente che permette di estrarre una concentrazione di aromi botanici senza che il calore la rovini.