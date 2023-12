Mix di tradizione e progresso: regali di Natale per sportivi

PIÙ CHE SMART… SPORT

La Sector No Limits ha presentato i nuovi smartwatch S-03 Pro Light, ideali compagni di allenamento per gli amanti dell’attività sportiva. Oltre alle preziose funzioni di monitoraggio della frequenza cardiaca e di misurazione delle calorie, propone anche l’opzione multisport con la possibilità di scegliere il programma di allenamento più adatto e raccogliere una grande quantità di dati, non solo per la corsa, ma anche per il ciclismo e il nuoto.

IN VETTA CON BALTORO Ispirata agli appunti presi da Conrad Anker, uno dei più forti alpinisti americani dei nostri giorni, durante l’impresa sul famigerato ghiacciaio Baltoro, l’omonima capsule della North Face è composta dalla giacca Hymalian Baltoro, con imbottitura in piumino riciclato e fodera in WindWall, dalla felpa con cerniera a ¼, calda e in stile casual, dalla t-shirt Relax, realizzata in 100% cotone pesante, e dai pantaloni della tuta con vestibilità rilassata.

ALLENARSI ALL’ESTERO Adattissimo per chi pur viaggiando tanto o lavorando all’estero non vuole rinunciare a tenersi in forma, magari socializzando e allenandosi in compagnia, i dispositivi Vasco consentono di esprimersi in madrelingua ovunque ci si trovi. Garantito per ben 108 lingue, consente di usare il traduttore istantaneo vocale durante le sessioni di allenamento.

TEMPO DI RECYCLING All’insegna della sostenibilità, anche PUMA ha incrementato la propria innovazione di textile recycling, sostituendo il poliestere riciclato con la tecnologia RE:FIBRE. A partire dal 2024, tutte le maglie replica dei football Club e delle federazioni calcistiche Puma saranno prodotte con materiali ricavati da vecchi indumenti e scarti di fabbrica.

ARRAMPICATA URBAN I Glenclyffe bassi unisex sono ispirati agli scarponi da arrampicata e progettati per l'esplorazione in città. Dotati di caratteristiche funzionali, come l'allacciatura rapida, la protezione rinforzata della punta e la costruzione elastica della scarpetta per una vestibilità simile a quella di una calza, garantiscono trazione e stabilità sui marciapiedi della città o in campagna. Materiali riciclati per vivere l'avventura rispettando la natura.

IL COLLAGENE “SEGRETO” La Dr Juri Cosmetics presenta la Collagene Beauty powder. Essendo una proteina essenziale che favorisce l’elasticità della pelle, il collagene è noto soprattutto per i suoi benefici in termini estetici. Tuttavia, questo nutriente offre anche una serie di benefici per la tua routine di fitness. Dalla crescita muscolare al recupero durante l’allenamento.