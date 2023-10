Lucca Comics & Games 2023, si punta al record di presenze: sarà un'edizione incredibile

Oltre 300 ospiti, 45 star internazionali e 62 case editrici, lo scopo è quello di superare il record di visite di 300mila persone: sono questi i numeri del Lucca Comics & Games 2023 che dal 1° al 5 novembre animerà la città di Lucca. È “Together, verso la stessa direzione” lo slogan di questa edizione della più grande fiera italiana dedicata al mondo dei fumetti, dei manga e dei games. Proprio il 2023 è un anno importante per Lucca Games, nata nel 1993: tantissimi gli eventi in programma per celebrare la ricorrenza, grazie a un ricco parterre di ospiti nazionali e internazionali; per questa storica occasione anche il Grog, la mascotte di Lucca Games, si rifà il look. Tra i grandi nomi presenti, artisti del calibro di Frank Miller, leggendario autore della trilogia del Cavaliere Oscuro, di 300, Sin City e tanti altri capolavori del fumetto; Jim Lee, superstar che arriva a Lucca anche per valutare i possibili aspiranti disegnatori della Dc Comics; poi ancora, dal mondo dei manga e manwha, arrivano Usamaru Furuya (protagonista della mostra a Palazzo Ducale dal titolo This Time is Different); Naoki Urasawa, autore tra gli altri di 20th Century Boys, Hiro Mashima con il cult Fairy Tales, il maestro del guru Shintaro Kago e molti altri. Molto nutrito anche il gruppo degli ospiti italiani, tra cui: Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Zerocalcare e Pera Toons, solo per citarne alcuni. Ma Lucca Comics & Games è anche il sogno di vestire per un giorno (o anche cinque) i panni dei propri eroi preferiti, attesi, quindi, anche quest'anno, migliaia di cosplayer che tingeranno vie e piazze del capoluogo toscano dei colori dei personaggi di anime, manga, film e serie della cultura pop (per il quarantennale dell’Incantevole Creamy, tutto pronto per un indimenticabile raduno a tema, sabato 04/11 alle ore 12:00, presso il Giardino degli Osservanti). Molti i partners della manifestazione tra cui non potevamo non ricordare il Gruppo Editoriale Nazionale, media partner della manifestazione.