L'Epifania, un momento speciale da vivere in tutta Italia

La Befana è una tradizione molto sentita nel nostro Paese: in occasione del 6 gennaio, sono diverse le città italiane dove si svolgono eventi e feste che rendono questa ricorrenza ancora più speciale. Tra le città con le celebrazioni dell'Epifania più belle c'è sicuramente Bologna: qui, la Befana viene festeggiata con eventi dedicati ai più piccoli, come sfilate e spettacoli nel centro storico. La città è famosa anche per le sue tradizioni gastronomiche legate a questa festività e il Certosino è fra i dolci da provare. La Festa della Befana a Firenze è invece caratterizzata da una grande sfilata di figuranti in costumi storici e da eventi che animano le piazze; sicuramente il più atteso è quello che culmina con la "Befana" che scende dal campanile di Giotto in Piazza della Signoria. Restiamo in Toscana e precisamente a Siena, dove la Befana viene festeggiata con eventi che coinvolgono anche la tradizione del Palio. I bambini possono incontrare la celebre strega e partecipare a giochi e attività. Parlando di feste di piazza non possiamo non citare quella di Roma: la Capitale ospita una delle celebrazioni più famose, con la tradizionale "Befana" che si presenta al pubblico in diverse piazze. In particolare a Piazza Navona, nota per il suo mercatino natalizio e le celebrazioni legate proprio all'Epifania, con eventi per bambini e spettacoli. Anche Milano festeggia il 6 gennaio con una serie di eventi, tra cui mercatini e manifestazioni per bambini. La tradizione della Befana è molto sentita e si possono trovare appuntamenti in diverse zone della città meneghina.