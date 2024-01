La Spezia festeggia l’Epifania tra mercatini, attività di beneficenza e dolci

Nelle strade di La Spezia, l'atmosfera natalizia si fa sentire in ogni angolo, regalando ai cittadini e ai visitatori un'esperienza straordinaria che durerà fino al 7 gennaio. Con 11 caratteristici mercatini, 31 giorni di festa e oltre 100 eventi in programma, la città si veste a festa. Nel consueto appuntamento con la tradizione, il lungomare si prepara ad accogliere, con la cornice delle onde e il sapore della salsedine, la Befana della Canottieri Velocior 1883. Un evento che non solo celebra il carattere intramontabile della festa dell'Epifania, ma che si distingue per la sua natura solidale e il sostegno a una causa nobile. Venerdì 6 gennaio 2023, a partire dalle ore 11, l'angolo tra Passeggiata Morin e Molo Italia sarà il palcoscenico di un'entrata spettacolare. La Befana, proveniente dal mare e affiancata dalle barche da canottaggio guidate dai preparatissimi atleti della Velocior, si dirigerà verso la banchina per distribuire caramelle e dolciumi a tutti i piccoli presenti. Un gesto di dolcezza che si coniuga perfettamente con l'energia e la determinazione che caratterizzano gli uomini e le donne della Canottieri Velocior 1883. Quest'anno, la manifestazione riveste un significato ancora più profondo, poiché la società sportiva si unisce alla Fondazione Telethon coordinamento di La Spezia. Gli atleti speciali, volontari di Telethon, parteciperanno attivamente all'evento, offrendo il loro contributo nell'organizzazione dei banchetti solidali. Per quanto riguarda la provincia, tra gli appuntamenti imperdibili spicca "La Befana di Baccano", un evento tradizionale che si terrà domani a partire dalle 20. La suggestiva Piazza Mazzini sarà il palcoscenico di un grande falò, arricchito da animazioni e dall'entusiasmante accompagnamento musicale del gruppo Batebalengo Bis Samba Band.