In un tegame portate a bollore il latte con lo zucchero e la scorza di limone (solo la parte gialla, quella bianca renderebbe amaro il composto), spengete e lasciate riposare per una notte in frigorifero. Volendo potete avvantaggiarvi anche la preparazione del riso: in una pentola piena d'acqua fate cuocere il riso, scolatelo al dente e lasciatelo raffreddare tra due panni di cotone. Mettete in una ciotola le uova intere, il liquore e la miscela di latte preparata la sera prima e mescolate bene, fino a ottenere un composto spumoso, a questo punto unite il riso ben asciutto e continuate a mescolare per farlo amalgamare bene. Imburrate e spolverate con lo zucchero semolato una tortiera da 22 centimetri (possibilmente con cerniera) e versate il composto all’interno. Procedete a cuocere la vostra torta di riso dolce in forno, debitamente preriscaldato alla temperatura di 180° per 3 ore circa, fino a che la superficie risulterà colorita e con una tonalità vicina al marroncino. Importante sottolineare come la torta di riso dolce si conservi in frigo per due giorni, in modo da poterla gustare più e più volte.