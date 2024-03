Essendo poco dolce, la pagnotta romagnola spesso viene utilizzata come accompagnamento a salumi e formaggi. Sciogliete il lievito di birra in 30 g di acqua e un cucchiaino di zucchero e lasciate riposare per 10 minuti. Impastate la farina con 70 g di acqua, un pizzico di sale e il miele. Aggiungete il lievito di birra e, sempre impastando, lo zucchero, la panna liquida e un uovo alla volta, infine, la scorza di limone grattugiata e il burro morbido. Impastate fino a ottenere un panetto liscio ed elastico che dovrà lievitare a temperatura ambiente per 6 ore. Nel frattempo ammollate l’uvetta nel liquore all’anice e aggiungetela all'impasto, che dovrà riposare per un’altra ora. Trascorso questo tempo, date all’impasto la forma di una palla e trasferitela in uno stampo di circa 26-28 cm, dai bordi alti. Prima di infornarla, a 180°C per 60-80 minuti, spennellatela con tuorlo d’uovo e latte e incidetene la superficie. Quando la pagnotta sarà cotta, sfornatela e lucidatela con lo sciroppo di acqua e zucchero.