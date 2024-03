Versate il lievito in una brocca con dell'acqua e mescolate bene per farlo sciogliere. Lasciate riposare per una mezz'ora. In una ciotola mettete 100g di farina e 25 g di zucchero, aggiungete 1 uovo e il lievito sciolto. Mescolate finché l’impasto risulterà liscio e omogeneo; coprite con un telo e lasciate lievitare per circa 2 ore. Trascorso questo tempo, riunite in una ciotola 300 g di farina e 80 g di zucchero, aggiungete 50 g di burro e 20 ml di latte. Impastate fino a ottenere un panetto liscio, quindi, coprite e lasciate lievitare per altre 2 ore. Ora aggiungete le uova, la farina e lo zucchero restanti, poi il sale, i semi di anice e la scorza di limone grattugiata; lavorate l'impasto finché non sarà perfettamente incordato. Aggiungete l'uvetta (ammollata nel liquore all'anice e ben strizzata) e completate con il burro restante. Sistemate il dolce in una teglia imburrata da 30 cm e fatelo riposare altre 2 ore, quindi, infornate a 180° per 1 ora. Una volta pronto servitelo ben freddo.