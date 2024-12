La nuova frontiera degli allenamenti

INNOVAZIONE AL PRIMO POSTO La giacca Bergtagen GTX Pro di Fjallraven è parte di una nuova collaborazione con GoreTex. Progettata per l'alpinismo invernale, lo sci e lo snowboard, è dotata dell'avanzata membrana ePE di Gore. La giacca è impermeabile, antivento e traspirante nel tempo ed è prodotta senza sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate. Adatta per avventure di più settimane, si concentra su vestibilità, mobilità e comfort, assicurando un clima corporeo ottimale in condizioni estreme.

IL PIACERE DI CORRERE Nike annuncia la nuova collezione Ekiden 2025 che celebra la grande passione dei runner giapponesi per questa particolare staffetta su strada: il pack include quattro modelli di scarpe da gara su strada, Alphafly 3, Rival Fly 4, Vaporfly 3 e Zoom Fly 6, che offrono un vantaggio in termini di velocità, resistenza e competitività. Ogni silhouette è impreziosita da un motivo grafico a fiamma ispirata alla Air Streak Spectrum Plus, una celebre silhouette del 2002 appartenente alla Streak Series.

MACRON SI SPINGE OLTRE La Hero Pro Power di Macron rivoluziona il gioco con tecnologie d’avanguardia. Il sistema APEX Hole ottimizza la potenza grazie a una disposizione fori asimmetrica, mentre la Spin Boost Surface garantisce massima rotazione e controllo. Con materiali RHEON anti-vibrazione e la tecnologia AFC per stabilità strutturale, offre precisione e comfort in ogni colpo. Disponibile anche in versione tonda – Hero Pro Control – per adattarsi al tuo stile.

ESPERIENZA COMPLETA Galaxy Watch Ultra, con una cornice in titanio grado 4, regala esperienze di fitness uniche. Grazie anche alla funzione Multi-sport, la sua efficienza resiste sia 500 metri sotto il livello del mare, sia a 9.000 metri di altezza, come per il nuoto nell'oceano o il ciclismo in ambienti estremi Inoltre, il nuovo Functional Threshold Power (FTP) misura la potenza massima di pedalata in soli 4 minuti con metriche FTP basate sull'intelligenza artificiale per sbloccare il pieno potenziale.

STILE ED EFFICIENZA Flex Scape di Oakley unisce la funzionalità delle maschere da sci e degli occhiali da sole e con la tecnologia PhysioMorphic Geometry, consente ai designer di innovare senza limiti la sua silhouette. La lente ha uno strato anti-appannamento per una visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa. Il materiale è la Plutonite che, unito alla tecnologia High-Definition Optics di Oakley, filtra il 100% dei raggi UV e protegge dagli urti. La tecnologia Prizm, inoltre, esalta colori e contrasto.

LA BICI PER OGNI OCCASIONE La E-Omnia T-Type di Bianchi è una e-bike tourer pensata per essere la prima scelta per il fitness, gli spostamenti quotidiani e il tempo libero. Una bici in grado di gestire qualsiasi tipologia di terreno e in ogni condizione grazie alle sospensioni anteriori e soluzioni di design intelligenti come il sistema di luci integrate anteriori, laterali e posteriori che permettono una visibilità ottimale fino a 100 metri di distanza e di essere visibili a 500 metri.