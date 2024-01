La festa più divertente e spettacolare si tiene nella città della Befana

A Urbania, cittadina marchigiana in provincia di Pesaro e Urbino, la Befana ha la sua abitazione storica e ogni anno migliaia di persone arrivano qui per salutarla. Tre giorni di festa, oltre 4mila calze appese per le vie della città, mercatini, musica, spettacoli. Una tradizione diventata festa nazionale dal 1997, che emoziona grandi e piccini. La 27esima edizione della Festa Nazionale della Befana di Urbania si terrà da oggi al 6 gennaio 2024. In quella settimana la cittadina si trasforma: la Piazza del Cioccolato, l’Emporio della Befana, la Piazza del fai da te, il Cortile dei sapori e il Parco giochi della Befana. Tra le attività in programma: le spettacolari discese della Befana dalla Torre campanaria e dal campanile del Palazzo comunale che terranno tutti gli spettatori con il naso all’insù; la sfilata della calza da record più lunga del mondo (50 metri), la sciarpa dell’amore, realizzata per abbracciare idealmente tutti i bambini del mondo, che ognuno potrà contribuire ad allungare sferruzzando con le befane per le vie del centro. Alla Befana sono ispirati i laboratori didattici e creativi per bambini (ceramica, legno, materiali di riciclo), i giochi tradizionali, i concorsi a tema, le animazioni di strada. E ancora: danza, teatro in piazza e musical, performance di fuoco e street art, concerti. Si potranno inoltre assaporare negli stand enogastronomici sparsi per la città i prelibati crostoli e le gustose frittelle, tanti dolci nella Piazza del cioccolato, oppure gustare altri piatti tipici della tradizione locale all’interno del cortile del gusto o del “Ristobefana”.