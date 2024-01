In Sudamerica i più piccoli attendono il 6 gennaio per ricevere i loro doni natalizi

Anche nelle regioni ispanofone del mondo il 6 gennaio, in quanto “día de los Reyes Magos”, è una festività molto sentita. I bambini ricevono i doni proprio in questo giorno, e non il 25 dicembre, infatti sono soliti rivolgere le loro letterine ai Re Magi e non a Babbo Natale, anche se la globalizzazione sta spazzando via anche questa tradizione così radicata alla cultura popolare. Un tempo in alcuni Paesi sudamericani la notte del 5 gennaio i bambini lasciavano le scarpe fuori dalla porta insieme a un catino con dell’acqua e un po’ di biada per i cavalli dei Re. Poi, al risveglio, nelle scarpe lasciate fuori trovavano i loro doni. In Argentina, così come in Messico e in altri Paesi dell’America Latina, vige la tradizione tutta spagnola di mangiare la Rosca de Reyes, che in castigliano è il Roscón de Reyes, un dolce a forma di corona decorato con frutta candita o caramellata, con all’interno dell’impasto una piccola sorpresa. Questo dolce di cui ancora oggi la tradizione è vivissima (e si usa prepararlo anche in Portogallo e in Francia), risale addirittura all’Antica Roma. Durante le feste saturnali, infatti, si usava preparare torte molto nutrienti, con fichi, datteri e miele, che venivano offerte alla popolazione e alla schiavitù. In Perù la festa è grande, un tripudio di colori, tutti coinvolti nella “Bajada de Reyes”, processioni in maschera a suon di musica, abiti e canti tradizionali. In questo giorno le famiglie cattoliche portano una bambola di Gesù Bambino, el Niño Manuelito, nelle chiese per la benedizione come augurio per l’anno appena cominciato. L’Epifania si festeggia in America? La risposta è decisamente no. Gli americani non hanno idea di cosa sia la tradizione della Befana e non festeggiano l’Epifania come da noi. In America infatti la tradizione delle calze appese al camino è tipicamente natalizia. E’ Babbo Natale, e non la Befana, a riempire di dolci le calze dei bambini e a fargliele trovare la mattina di Natale. Probabilmente solo i cattolici partecipano alle messe previste per il 6 gennaio, e sicuramente gli americani di Little Italy, il quartiere italiano a New York, rispetteranno in qualche modo la tradizione dell’Epifania, ma tutti gli altri americani non sentono questa festività. In America il 6 gennaio invece è legato ad un altro evento molto noto. Si tratta del Carnevale di New Orleans, che inizia il 6 gennaio e termina il Martedì Grasso, l’unico giorno in cui ci si maschera e si sfila per le strade.