Il lato più dolce delle festività: regali golosi da scartare

IL PANETTONE VEGETALE È tutto naturale, con ingredienti senza proteine di origine animale, il panettone proposto per il Natale 2023 da Julietta Pastry and Lab. Una variante plant based, ovviamente artigianale, composta da lievito madre, farina di alta qualità, latte di soia, vaniglia Bourbon da bacca e margarina vegetale biologica. Il risultato è un panettone (in due varianti limited edition, classico e al cioccolato) soffice e super gustoso. IL CIOCCOLATO NON PUÒ MANCARE Sarà un Natale di cioccolato quello firmato Leone 1857. Sono tantissime le proposte della collezione “Natale in Mongolfiera” tra cui il Calendario del'Avvento, le gustosissime latte Mongolfiera, Carillon e Cappelliera che al loro interno contengono i cioccolatini vestiti da caramella, le boule con gelatine di frutta, le praline e i lingottini misti.

PER BRINDARE INSIEME Ogni vino ha il suo momento e le feste non si chiamerebbero feste senza un brindisi. Per Natale le proposte di punta di Montelvini sono due l'Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato “FM333” e il Luna Storta. Il primo è una bollicina, mentre il secondo è un ottimo vino da conversazione che si sposa perfettamente con i lievitati ai canditi.

UN TRIS D’AUTORE A Natale non solo pizza per Diego Vitagliano. Il grande maestro pizzaiolo napoletano sforna anche tre varianti di panettone, tutte realizzate con lievito madre, materie prime di alta qualità e con procedimento rigorosamente artigianale. Si va dal classico, con uvetta australiana e arancia candita, alla versione con triplo cioccolato per finire con quello al caffè. E il packaging richiama Napoli.

LA KOMBUCHA DELLE FESTE Natale a tavola fa rima con tradizione, ma non vuol dire che tutto il resto non sia il benvenuto. Come ad esempio la kombucha realizzata dalla brewery veronese Legend Kombucha che per il Natale 2023 ha lanciato la Christmas Chai. Si tratta di una special edition stagionale a base di un’infusione di Chai: il tradizionale tè nero aromatizzato, con sentori di cannella, cardamomo, chiodi di garofano, pepe e zenzero. Il risultato è un tonico aromatico, perfetto per accompagnare le festività.

UN COLORATO NATALE A Natale un dolce tira l'altro, soprattutto se sulla tavola c'è il cioccolato, cavallo di battaglia della boutique pasticceria di Enrico Rizzi specializzata nella produzione di dolci di alta qualità realizzati con materie prime d’eccellenza. Per queste feste, fiore all'occhiello della proposta sono gli Alberelli di cioccolato: cinque delizie decorate a fantasia. Spazio poi alla collezione delle Tavolette di cioccolata: 20 tipi diverse per piantagione, territorio e caratteristiche.