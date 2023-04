Il buglione d’agnello, una specialità toscana

Tagliate a cubetti l’agnello e fatelo marinare una notte in 800 ml di vino rosso, aceto, foglie di salvia e basilico, rametti di rosmarino e sedano. Trascorsa la notte, scolate la carne e passatela in padella per 5 minuti, così da far asciugare il liquido in eccesso. In un ampio tegame, fate rosolare per 5 minuti, mescolando di tanto in tanto, in 2 cucchiai di olio, la cipolla e l’aglio tritati finemente; aggiungete i pezzi di agnello e sfumate con l’aceto di vino bianco, quindi, cuocete per altri 10 minuti. Aggiungete i pomodori pelati, le foglie di bietola, la cipolla e la carota tritate finemente e lasciate cuocere mescolando di tanto in tanto e aggiustando di sale e, quando il sugo si sarà asciugato, allungatelo con un mestolo di brodo e la nepitella (mentuccia). Dopo circa 40 minuti di cottura a fuoco moderato, spegnete e versate l’agnello con il sugo in un piatto da portata, assieme a 3 fette di pane raffermo tostate, su cui avrete sfregato uno spicchio d’aglio.