Idee regalo culturali: appuntamenti per un super 2024

OMAGGIO ALL’ARTE

Per chi non vuole perdere “La Prima Estate 2024”, attendendo la line-up completa, sono già disponibili i biglietti per il festival che si svolgerà a Lido di Camaiore in due intensi weekend – 14, 15, 16 e 21, 22, 23 – con quattro artisti sul palco in ogni serata, riportando la grande musica internazionale nella storica location del Parco BussolaDomani. Tra gli ospiti la Dj sudcoreana Peggy Gou (21).

SILVESTRI IL RECIDIVO 30 concerti per celebrare i primi 30 anni di carriera, questa la formula scelta dal cantautore romano Daniele Silvestri per il suo ritorno live, da gennaio ad aprile 2024, con il nuovo spettacolo “Il cantastorie recidivo”, un resident show con 30 repliche all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nella città dove tutto è iniziato e che lo ha visto muovere i primi passi artistici, il racconto della sua storia e quella del nostro Paese.

RITORNA TONY HADLEY

Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, torna in Italia nel 2024 con un doppio regalo: un nuovo tour e un nuovo disco, la cui uscita è prevista nei primi mesi dell’anno. L’atteso tour, invece, partirà a febbraio. Prime date annunciate per febbraio: il 21 al Palaunical di Mantova, il 22 al Teatro Comunale di Cesenatico (FC), il 23 Teatro Comunale di Carpi (MO), il 24 a Roma.

ALTERNATIVE POSSIBILI

Lorenzo Biagiarelli, con “Ho mangiato troppa carne”, propone una riflessione forte sul consumo odierno di carne e la sua sostenibilità. Il viaggio nella carne che questo libro racconta non è una caccia alle streghe, ma una storia fatta di persone e di cibo, di tradizioni e di futuro, alla ricerca di responsabilità, ma soprattutto di soluzioni.

MACCHIAIOLI PROTAGONISTI

A Brescia, a Palazzo Martinengo, dal 20 gennaio al 9 giugno 2024, “I Macchiaioli”, l’esposizione con oltre 100 opere di Fattori, Signorini, Cabianca, Borrani e altri pittori che, nella Firenze del secondo Ottocento, diedero vita a una delle più originali e innovative avanguardie artistiche europee del XIX secolo. Una mostra, articolata in 10 sezioni, che racconta di una grande rivoluzione artistica.

LETTURE A TEMA Per la prima volta arriva in Italia, l’irriverente romanzo letterario a tema natalizio di Kathleen Farrell, “La malizia del vischio”. Tornano le amate atmosfere dei Cazalet declinate in un’imperdibile storia di Natale, in un’Inghilterra dei primi anni ’50, che fonde ambientazioni retrò, scrittura elegante, battute pungenti e personaggi particolari.