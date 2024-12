I regali di Natale più chic

Sempre al passo con la moda con il brand Hanita. Ogni abito è disegnato per esaltare femminilità e bellezza: linee semplici, a disegnare silhouette fluenti e avvolgenti; tessuti pregiati, dalle tinte accese o classiche, con bagliori metallici, o decorati con fantasie geometriche o floreali. Per una donna à la page, che ricerca lo stile e l’eleganza tutti i giorni, non solo per le occasioni importanti. Innovativo e sensuale.

Scarpe senza tempo

Scarpe maschili senza tempo e dai toni moderni e contemporanei di cui si fa emblema la suola in color ottanio, marchio di fabbrica di Dellovo. Per l’uomo che ama vestire con gusto, indossare la comodità e morbidezza, essere versatile ed elegante nella quotidianità, anche nei momenti di relax. Un uomo attento alla qualità delle materie prime e ai dettagli, che riconosce il valore del made in Italy.

Il regalo eco-friendly

Cigala’s punta ad una moda che unisce l’estetica senza tempo e sostenibilità. Come il denim realizzato con cotone rigenerativo di Candiani, frutto di pratiche agricole rispettose dell’ambiente, e i tessuti di Berto, sinonimo di eccellenza italiana. Materiali che riflettono l'attenzione del brand alla qualità e incarnano un impegno verso il pianeta.

Un viaggio nell’arte Parajanov 100 di Artuyt è una collezione esclusiva di foulard e sciarpe che rende omaggio all’iconico regista Sergei Parajanov, maestro dell’arte cinematografica e del collage visivo. Una linea unica, progettata per essere indossata in qualsiasi stagione: rappresenta un connubio tra il fascino rinascimentale ed il minimalismo contemporaneo, unendo la grandezza del passato con una moderna estetica.

Eleganza contemporanea

Valentina Poltronieri presenta una selezione esclusiva di giacche e di blazer per l’inverno, un omaggio alla modernità arricchito da dettagli giocosi e unici, simboli di uno stile tra creatività e artigianalità. Ogni capo racconta una storia, trasformando la quotidianità in occasione speciale. Un’ampia selezione di pezzi destinati a diventare quel tocco di colore necessario nel proprio guardaroba.