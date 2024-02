Gioielli e accessori: i grandi classici per rendere felice la vostra dolce metà a San Valentino

Il regalo di San Valentino mette in crisi non pochi innamorati. Si cerca sempre infatti di sorprendere la propria metà e di renderla felice con il giusto dono. I grandi classici con cui spesso si riesce a rendere la serata perfetta sono i gioielli e le borse. Una collana, un anello o un bracciale sono molto graditi e apprezzati. Seguendo questa logica, Swarovski ha cercato di proporre alcuni prodotti speciali, inseriti nella gamma “The Wonder of Love”, adatti a questo giorno e perfetti per essere regalati. Si tratta di cinque linee di prodotti: Hyperbola, Matrix, Imber, Constella, Constella eyewear. Altro regalo con cui non si sbaglia praticamente mai è un accessorio. Una borsa, per esempio, può essere la giusta soluzione ed essere molto apprezzata. Un esempio può essere quella di Atelier C Firenze. In questo caso, c’è anche la completa possibilità di personalizzare il regalo. Avere un qualcosa di unico viene molto spesso piace anche perché, scegliendo ogni dettaglio, si può creare un oggetto completamente a proprio gusto. Una borsa totalmente personalizzabile di questo brand è Camelia. Si tratta di una borsetta di piccole dimensioni, 17x12x5, realizzata completamente a mano e con grande cura. Il nome è ispirato al fiore che simboleggia l’amore e la fedeltà e, per questo, la rende il giusto dono per il giorno di San Valentino.