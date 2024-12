Feste da prendere a morsi e sorsi

Dal maestro dei lievitati Maestro della pizza e non soltanto. Perché anche quest'anno Diego Vitagliano sforna il suo panettone «che nasce per onorare appieno il lavoro e la ricerca sugli impasti e le lievitazioni». Cinque le varianti proposte dal maestro napoletano, tutte realizzate con lievito madre e materie prime di alta qualità: classico, con triplo cioccolato, al caffè, con albicocca Pellecchiella del Vesuvio e poi c'è anche la versione salata in collaborazione con Levoni.

Sette piacevoli sorprese Interessanti le proposte che arrivano da Agostino Arioli – mastro birraio di trentennale esperienza – che per le feste lancia Birrificio Italiano Spirits, una linea di sette nuovi distillati: un amaro, un gin, un aperitivo e quattro distillati di birra – bierbrand. Una proposta creativa studiata per andare incontro al palato degli appassionati bevitori di birra.

Una magnum di bolle E se anche l'occhio vuole la sua parte, una magnum certamente farà effetto. Come quella proposta per queste feste dalla Tenuta Cavalier Pepe: Oro Spumante Brut è ottenuto da uve autoctone irpine (Greco, Coda e Fiano) e viene presentato in un'elegante confezione nera. Nel calice si ritroverà equilibrio perfetto tra aromaticità, sapidità e persistenza. E gli appassionati ringrazieranno.

“Oro” made in Italy Se in tanti lo chiamano anche “oro” regalarlo per Natale farà sicuramente il suo effetto. Parliamo chiaramente dell'olio. E la collezione degli extravergine 2024/2025 di Palazzo di Varignana è una piacevole sorpresa perché racchiude il meglio dei sapori e dei profumi del territorio Bolognese. Da provare il nuovo evo Pandesco, monocultivar Maurino.

CALENDARIO DI STILE Una proposta di stile quella dell’iconico hotel Villa d’Este, sul Lago di Como, che propone una ricca offerta di pasticceria natalizia firmata dai suoi maestri pasticceri. Come l’elegante calendario dell’Avvento, dove l’arte dolciaria artigianale incontra la tradizione delle festività in una selezione di creazioni che celebrano la magia del Natale.

Quando il cioccolato diventa divertente La capsule collection Noël 2024 di Charlotte Dusart è golosa quanto divertente e gioca con le suggestioni di un Natale da trascorrere in montagna. Assolutamente da assaggiare il “Fiocco di neve” in cioccolato (novità assoluta) ripieno di cremino di pistacchio e lampone; o l'albero innevato fatto in fine cioccolato fondente ricoperto di bastoncini di mandorle e completato da una spolverata di zucchero a velo.